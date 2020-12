Dívky, které navštěvují stejnou základní školu, řekly pro portál TN.cz, co se říká na škole. Podle nich měla studentka z okna vyskočit, navíc příliš nerozumí tomu, co v tak brzkou ranní hodinu ve škole dělala. „Musela jít asi zadem, protože normálně se do školy pouští až od 7:40,“ uvedla jedna ze studentek.

„Kdyby chodila na přípravný kurz pro deváťáky, který je od sedmi do osmi, tak tam je dozor, to by se nemohlo stát,“ doplnila kamarádka. Žena, která v minulosti stejnou školu navštěvovala, potvrdila pro portál slova dívek, podle ní není možné z oken ve škole náhodně vypadnout a na okno je nutné vylézt.

Video Dívka (†15) zemřela po pádu z okna 4. patra kladenské školy - Blesk.cz - David Malík

Přestože došlo na škole k tragédii, výuka v pondělí nebyla přerušena, dívky doplnily, že o hrozné události nikdo nemluví a nikdo pořádně netuší, co se vlastně stalo. „Učitelé o tom nechtějí mluvit. Jenom ti, co tady byli, tak vědí, o co se jedná,“ uvedly dívky.

K události se zatím vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nevyjádřila ani policie, mluvčí pouze potvrdila, že se stala. „Policie vyjížděla k případu pádu dívky ze čtvrtého patra. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme sdělovat další informace,“ řekla v pondělí dopoledne Blesku mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

