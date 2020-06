Obrovský šok zažily slovenské Vrútky ve čtvrtek dopoledne, kdy se do budovy základní školy dostal 22letý Ivan a s nožem v ruce vtrhl do učebny, kde probíhala výuka čtvrté třídy. Útočník zranil dvě děti a učitelku, kterou podle informací slovenského deníku Nový Čas znal, protože ho učila v první třídě. Ivanovi se postavil zástupce ředitelky se školníkem, agresor je oba zranil. Učitel bohužel podlehl.

Ivan se do školy dostal poté, co rozbil skleněnou výplň vstupních dveří. Uvnitř potkal jako prvního školníka, kterého zranil, a pak zamířil do nejbližší učebny, ve které byli tou dobou čtvrťáci. Paradoxně je učila Renáta H., která kdysi na prvním stupni učila právě i Ivana! Statečná kantorka se mladíkovi s nožem postavila a vlastním tělem ochránila své žáky.

Rodiče dětí jsou učitelce pochopitelně vděční. „Do životů nás i dětí jste vstoupila jako paní učitelka třeťáčků, ve čtvrtek jste se však stala naším andělem strážným. Děti se dostaly ze třídy bez zranění díky vám,“ vzkázala statečné Renátě maminka jednoho z čtvrťáků. Renátin odpor Ivana možná překvapil, a proto zamířil ke dveřím jiné učebny. Na křik naštěstí učitelky z ostatních tříd zareagovaly správně a nezpanikařily.

„Ještě se celá třesu, když pomyslím na to, co by se mohlo stát, kdyby se dostal do dalších tříd. Mohlo to dopadnout hůř. Kolegyně pohotově zamkly třídy a pravděpodobně tak zabránily většímu neštěstí,“ sdělila Novému Času jedna z učitelek. Na chodbě před třídami pak ale bohužel došlo ke smrtelnému zranění zástupce ředitelky Jaroslava Budze. Útočník se z místa pokusil utéct, policistům se ale díky včasnému příjezdu podařilo vraha zneškodnit.

Video Video likvidace útočníka na školu v obci Vrútky. - TV JOJ

Motiv Ivanova řádění je stále nejasný, brzy po incidentu se ale objevily spekulace, že se mohlo jednat o pomstu za dávnou šikanu. „Měl dvojitý rozštěp a stlačený nos. Stranil se ostatních spolužáků, vždy byl v pozadí. Byl terčem mnohých posměšku a děti mu dělaly zle,“ popsala Novému Času bývalá žačka školy. Toto tvrzení však odmítla ředitelka školy. „Byl introvert, který měl vlastní svět a problémy sám se sebou. Na doporučení školy byl u odborníků,“ sdělila ředitelka.