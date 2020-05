V úterý po poledni došlo v Kysuckém Novém Městě na Slovensku ke smrtelné nehodě. Jana chtěla přejet z chodníku na silnici. „Ona vjela z chodníku, vjela rovnou pod to nákladní auto, těžko říct jestli se někam zakoukala, nebo zamyslela,“ uvedl pro Noviny.sk svědek nehody. Policie už má jasno o nehodě Mustangu u Špindlu! Zahynul při ní generál Jakubů

Cyklistka zůstala po nárazu na zemi, okamžitě se seběhli dělníci a začali jí pomáhat. „Posádka rychlé lékařské pomoci se snažila stabilizovat funkce pacientky a na pomoc si vyžádala i záchranářský vrtulník,“ uvedla mluvčí záchranářů Katarína Načiniaková.

Záchranáři ženu ale nedokázali zachránit. Její zranění byla příliš vážná. Řidič kamionu (29) byl v šoku. Nehodě ale nemohl zabránit.

Test na alkohol vyšel u řidiče negativně. „U cyklistky bude provedena pitva, okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování,“ řekl pro Noviny.sk mluvčí policie Radko Moravčík.