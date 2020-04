Desáté výročí svatby se změnilo v horor pro manžele Tonku a Roberta ze slovenské obce Tušická Nová Ves. V brzkých ranních hodinách do jejich domu vtrhl cizí muž (40), který na ně se slovy, že je zabije, zaútočil! Krvavému útoku na čtyřčlennou rodinu předcházelo několik dalších napadení. Muž nejprve zaútočil na svou manželku s dcerou a pak na svého bratra! Motiv útoku je šokující.

Šílený útok se odehrál v pondělí ve slovenské obci Tušická Nová Ves v okrese Michalovce. „Dnes máme 10. výročí svatby s mojí ženou. Měla to být fotka plná štěstí a oslav života! Ano, je to oslava života ale s hořkou chutí… Ale žijeme, protože při nás stali všichni strážní andělé,“ napsal Robert, který se svou manželkou vychovává dvě malé děti (6 a 8). Stačilo málo a den výročí svatby mohl skončit tragicky.

V noci z pondělí na úterý se do jejich domu dostal čtyřicetiletý muž, který křičel, že je zabije! Děsivé detaily útoku Robert popsal pro slovenský deník Pluska Jeden Deň. „V prvním momentu jsme nechápali, co se děje. Po chvíli k nám přiběhly s křikem naše dvě malé děti,“ popsal děsivou situaci Robert s tím, že okamžitě kontaktoval policii a svého bratra, jehož prosil o pomoc. Robert za každou cenu chtěl ochránit svou rodinu, kterou bránil vlastním tělem.

Stoupl si proto před ně. „Byl jsem připravený chránit je vlastním tělem. Věřil jsem však, že ten, kdo se k nám dobývá, nahoru do ložnice nepůjde,“ doufal onen večer Robert, ale marně. „S nepříčetným pohledem a slovy, zabiju vás, zaútočil kamenem na mne i manželku. Udeřil nás oba po hlavě, krev stříkala na všechny strany. Nejhorší bylo, že incident se udál před očima dětí,“ dodal. Čtyřčlenná rodina měla štěstí. Robertův bratr jim přispěchal na pomoc a s jeho pomocí útočníka zpacifikovali.

To však nebyl jediný násilný čin, který útočník spáchal. Čtyřicetiletý muž z Humenné má trpět dlouhodobými psychickými problémy. „Nejhorší je, že k tomu nemuselo vůbec dojít. Bylo ohlášeno, že už před několika hodinami byl muž nahlášen rodinou, že utekl jako nebezpečný, zfetovaný a opilý autem! Ujel více jak 50 kilometrů a dostal se k našemu domu, který si vybral náhodou. Byl v zuřivé psychóze,“ dodal Robert na facebooku.

Muž měl v pondělí napadnout svou manželku s dcerou a posléze odjet ke svému bratrovi do obce Brekov. „Podle strohých informací v pondělí večer nejdříve udělal cirkus, proto jeho manželka a tchyně volaly policisty. Ti však psychicky narušeného muže neodvezli na psychiatrii, ale na interní oddělení , odkud jim utekl,“ sdělil šokující informace Pluska Jeden Deň. „Později zhruba okolo jedné v noci se přesunul do obce Brekov, do domu svého bratra, kde na něho zaútočil fyzicky i slovně. Opět byli přivolaní policisté, ale ani ti případ muže nedořešili,“ uvedl s tím, že muž byl opilý a zdrogovaný.

Později odjel do domu Roberta. Motivem šíleného útoku na bezbrannou nic netušící rodinu mělo být to, že si muž myslel, že v domě drží dívku jako rukojmí. „Byl rozhodnutý, že jak mu ji nevydáme, tak nás zabije,“ dodává Robert s tím, že se v domě už víc necítí bezpečně. „Od toho momentu jsme ztratili pocit jistoty v našem domě,“ sdělil Robert. Útočník dostal od soudce Okresního soudu pouze podmínečný trest. „Jen pro informaci, od čtvrtka je doma, dostal tři roky podmínku. Psychicky nemocný člověk,“ uvedl Robert.