Roberta a Toničku přepadl doma feťák: Před dětmi je zbil kamenem

Scéna jako z hororu! Do domu se čtyřčlenné rodině dobýval psychicky nemocný muž pod vlivem drog. Uvnitř řval, že všechny zabije. Otce s matkou pak napadl kamenem. Děsivému napadení musely přihlížet dvě děti. Muž je ale znovu na svobodě!

Slavili desáté výročí svatby. Stalo se jim ale něco, na co nikdy v životě nezapomenou. K domu, který si vybral náhodně, přišel psychicky narušený muž (40), který byl pod vlivem návykových látek a začal ničit vše, co viděl. Milionář se řítil prázdnými ulicemi jako šílenec: Sešrotoval své luxusní porsche!

Několik hodin předtím měl utéct z nemocnice. Autem se měl dostat až do obce Tušická Nová Ves na Slovensku. „Dnes máme 10. výročí svatby s mojí ženou. Měla to být fotka plná štěstí a oslav života! Ano, je to oslava života ale s hořkou chutí... Ale žijeme protože při nás stáli všichni strážní andělé,“ napsal Robert.

V noci, z pondělí na úterý, jim do domu vtrhl zmíněný muž. Roberta s jeho ženou Tonkou měl mlátit kamenem do hlavy, všemu přihlíželi dvě malé děti (8, 6), vše bylo za křiku slov „Zabiju tě!“.

Nemuselo k tomu dojít

„Nejhorší je, že k tomu nemuselo vůbec dojít. Bylo ohlášeno, že už před několika hodinami byl muž nahlášen jeho rodinou, že utekl jako nebezpečný, zfetovaný a opilý autem! Ujel více jak 50 kilometrů a dostal se k našemu domu, který si vybral náhodou. Byl v zuřivé psychóze,“ popsal Robert na Facebooku. Podle lékařské zprávy jim muž způsobil vícečetné tržné a řezné rány v oblasti hlavy. Škoda na majetku je 80 tisíc korun. Bratra zavražděného Kuciaka (†27) brutálně napadli! Vytáhli ho z auta a zkopali

„Od tohoto momentu jsme ztratili pocit jistoty v našel domě. Naše dvě děti tento nepříjemný zážitek velmi poznamenal. Obavami trpí i obyvatelé obce,“ uvedl pro web Pluska.sk Robert. Policie tento hrozivý incident potvrdila.

Na dvoře měl podle nich muž poškodit dvě zaparkovaná auta, pak začal bouchat na dveře, poté začal křičet: „Otevři, nebo váš všechny pozabíjím!“ Chtěl, aby mu byla vydána osoba ženského pohlaví, která se v domě ale nenacházela. Následně měl na devíti oknech rozbít skleněnou výplň a opakovaně měl řvát: „Počítám do pěti, jestli mi je nedáš, dojdu dovnitř a všechny vás pozabíjím,“ uvedla pro plusku policejní mluvčí Lenka Ivanová. Nekrofilní sadista brutálně zavraždil Barborku (†13): Do smrti je nebezpečný, varuje sexuoložka

Příbuzným se šíleného muže podařilo do příjezdu policie zpacifikovat. Následně byl umístěn do cely a později byl policií obviněn z přečinu porušování domovní svobody, nebezpečného vyhrožování a přečinu poškozování cizí věci. Soude Okresního soudu v superrychlém jednání místo vazby uvalil podmínečný trest.

Vazba neprošla