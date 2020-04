Mexičanka Sandra Ávila Beltránová (59) je ve své domovině považována za legendu. Byla o ní složena populární píseň, stala se hlavní postavou knižního bestselleru. A to přesto, že od konce 70. let do svého zatčení v roce 2012 byl jejím světem organizovaný zločin a obchod s drogami. Už v roce 2015 byla propuštěna na svobodu. Nyní žije v luxusním domě a užívá si společnosti svého syna.

Vyrůstala obklopena opulentním bohatstvím. Od malička měla vždy všechno, o co si řekla. Důvodem bylo, že její otec byl jedním z mafiánských „kápů“ v Guadalajaře. Své dcerušce dopřával velkolepé party, privátní lekce tance a piana u nejdražších učitelů, pořádal jí výlety, kam si zamanula. Disneyland nebo nejrůznější oceánária znala jako své boty.

Když ale vyrostla, jejím snem bylo stát se uznávanou investigativní novinářkou. Naplnění jejích ambic překazila nečekaná událost, která schopné ženě otočila nastoupenou cestu o 180 stupňů. V době, kdy třetím rokem studovala komunikaci na univerzitě, ji žárlivý přítel unesl a měsíce držel v zajetí. Během té doby postupně ztratila naději na normální život a dokončení školy, místo toho spadla do běsnícího víru zločinu. Rozhodla se svoji ctižádost nakrmit v nebezpečném světě mexických drogových kartelů.

Věděla, že jako žena to v podsvětí ovládaném samými muži nebude mít lehké. Věděla, že pro drogové zločince je slabší pohlaví jen předmětem k pobavení a odhození. Proto nikdy nespadla do závislosti na všudypřítomném kokainu. Mohla tak snáze pracovat na své odolnosti a trénovat ostré lokty. Další léta a desetiletí úspěšně šplhala po žebříčku mafiánské hierarchie. Využívala k tomu nejen svůj půvab a svůdnost, ale i vrozenou tvrdost a drzost. Byla také považována za brilantní řidičku a vyhlášenou ostrostřelkyni.

Ve světě zločinu se více než zabydlela. Získala v rozsáhlé síti respekt a posléze i věhlas. Stala se nejdůležitější spojkou mezi dvěma největšími kartely v Mexiku a Kolumbii. Její bohatství bylo neslýchané, majetku si nashromáždila na několik životů dopředu. Svoji zvrácenou „kariéru“ korunovala tím, že se spřátelila s nechvalně proslulým šéfem mexického obchodu s drogami Joaquínem Guzmánem, zvaným Prcek, a získala si jeho důvěru. Prcek si nyní odpykává doživotní trest v americkém vězení.

Pár let před svým zatčením byla Beltránová jednou z nejbohatších žen v Mexiku. Pak ale spadla klec. Po několika letech urputného skrývání byla odsouzena na sedm let. Soudům se jí bohužel podařilo dokázat jen zlomek z jejích zločinů, seděla hlavně za praní špinavých peněz. Byla v jednu dobu i vydána do USA, posléze ji však vrátili do Mexika.

Nyní mafiánka žije ve svém luxusním domě a v rozsáhlém rozhovoru s reportérem britského listu Guardian od ní zaznělo, že prý chce dohnat léta, kdy se nemohla věnovat svému synovi. Nicméně tomu je teď už přes dvacet let. Hlavní pravda je, že od propuštění postupně obnovila své staré kontakty a smečka právníků se pro ni snaží získat zpět 15 domů, 30 sportovních aut a přibližně 300 drahocenných šperků.

Skrze Guardian také Beltránová sdělila světu, že necítí žádnou vinu. Všechno zlo svaluje na mexickou vládu. Obviňuje ji za to, že „rozkvět“ obchodu s drogami a obrovskou zločinnost s ním spojenou dopustila.

Mafiánka dál hraje svoji hru a zřejmě se stále považuje za „Královnu Pacifiku a za ženu ostřejší než trny růže, ale stejně krásnou“, jak se o ní zpívá v jedné populární písni.