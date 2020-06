Tragédie otřásla Slovenskem a městem Vrútky. Mladík (†22) z okresu Martin vtrhl s nožem do školy, pobodal tam žáčky i zaměstnance a zavraždil zástupce ředitelky. Nedaleko školy ho dopadla policie a zastřelila. Stav pobodané ředitelky je vážný, otec útočníka se zhroutil. Prezidentka Zuzana Čaputová vyjádřila podporu všem zraněným.

Čtvrtek dopoledne, budova školy ve Vrútkách na Slovensku. Dvaadvacetiletý mladík rozbil okno a dral se dovnitř. V ruce držel nůž. Tím pobodal pět lidí, z toho dva desetileté žáčky z prvního stupně. Jeden člověk zemřel. Velmi vážně je na tom podle TV Markíza i ředitelka školy, kterou muž zasáhl do hrudníku a do břicha. Pobodaný chlapec musel na operaci a dívenka byla zraněna lehce. Vrah ji pořezal na krku. Dva mrtví po útoku na základní škole ve Vrútkách: Vraždil bývalý žák!

Útok na malého chlapce šokoval jeho dědu. „Začal bodat, děti bodl nožem, mého vnuka do ramene a do břicha," řekl pro CNN Prima News.

Útok šíleného muže má ale tragický konec. Jeho rukou zemřel zástupce ředitelky, který se snažil chránit ostatní. Vrah se nakonec dal na útěk. Pronásledoval ho školník, ale i toho mladík zranil. Nakonec ho dostihla policie a zastřelila služební zbraní. Nebylo jiné východisko, muž se prý aktivně bránil.

Vrah ze školy uprchl

Dva policisty při zásahu zranily odražené projektily. Ministr vnitra Roman Mikulec později sdělil, že jeden z policistů podstoupil operaci a druhého možná čeká také. Dodal, že zásah policistů byl opodstatněný.

Na místo dorazil prezident slovenské policie Milan Lučanský, ministr vnitra Roman Mikulec, ministr školství Branislav Gröhling i předseda parlamentu Boris Kollár. Společně s nimi i přijel posttraumatický tým. Ten se má postarat o lidi, kteří jsou z útoku otřeseni.

Ministr zdravotnictví Krajčí na podvečerním briefingu nekomentoval spekulace, že útočník byl jako student na škole vystaven šikaně, a že tedy mohlo jít o pomstu.

Motivem mohla být šikana?

Důvod tak šíleného jednání mladého muže je zatím neznámý i policistům. V domě, kde žil, provedli důkladnou a velkou prohlídku, motiv jednání ale neodhalili. Vyšetřovatelé si podle TV Nova myslí, že by útok mohl být plánovaný.

„Detaily ještě zkoumáme, ale pravděpodobně šlo o akci jednotlivce, možná i psychicky narušeného," citoval slovenský Deník N Lučanského. „Když se o synově činu dozvěděl jeho otec, zhroutil se," dodal.

Byl problémový

Útočník (†22) byl bývalým žákem školy. Před útokem měl ve škole doplňovat nápoje. Lučanský uvedl, že trpěl psychickými problémy. „Měli s ním v minulosti problémy. I vzhledem k časovému odstupu to vypadá tak, že tento žák měl psychické problémy," řekl. Primátor Vrútek to ale dementoval. Uvedl, že to byl bezproblémový žák.

FOTO Z MIESTA: POLICAJTI SÚ PO ZÁSAHU MIMO OHROZENIA ŽIVOTA

Škola kvůli tragédii vyhlásila ředitelské volno. Jak dlouho bude trvat, je zatím ve hvězdách. Kolem čtvrteční osmé hodiny se má na místě setkat část obyvatel, která zapálí svíčky za statečného zástupce ředitelky a učitele Jarka. Ten své kolegy a žáky bránil vlastním tělem, nakonec zemřel. Krvavý útok během bohoslužby: Muž (26) vtrhl do chrámu a pobodal dva duchovní!

Čaputová: Myslím na vás

Tragédie zasáhla i prezidentku Slovenska Zuzanu Čaputovou. „V souvislosti s tragédií ve Vrútkách cítím obrovský smutek a žal. Všem učitelkám, učitelům, policistům, dětem i jejich rodičům, kteří zažili náročné chvíle strachu, chci vyjádřil podporu. Myslím na vás," reagovala na útok prezidentka.

Cítim obrovský smútok a žiaľ nad tragédiou vo Vrútkach. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine obete útoku a podporu všetkým... Zveřejnil(a) Zuzana Čaputová dne Čtvrtek 11. června 2020

Obyvatelé jsou zdrceni

Obyvatelé osmitisícového města jsou událostí zdrceni. „Měl jít dát dětem jídlo do automatu, ale nikdo mu neotevíral dveře. Tak vyrazil dveře a začal bodat nožem. Pobodal ředitelku, zástupce, viděla jsem také, jak hasiči odnáší čtyři děti. Je to hrozné,“ řekla televizi Turiec žena.

„Devět let jsem navštěvoval tuto školu. Rozum mi zůstal stát a nedokážu tuhle informaci zpracovat. Absolutně si neumím představit ten strach, tu hrůzu zažít na vlastní kůži, ať už z pozice žáků nebo samotných učitelů," napsal jeden z obyvatelů na facebooku.