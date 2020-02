Krvavý útok během bohoslužby: Muž (26) vtrhl do chrámu a pobodal dva duchovní! (ilustrační foto) (Autor: profimedia.cz)

Moskevská policie zadržela muže, který v neděli s nožem zaútočil v pravoslavném chrámu na severovýchodě Moskvy a pobodal dva lidi. Oznámily to místní úřady. O případném teroristickém motivu se úřady nezmínily. Podezřelý měl u sebe podle listu Kommersant marihuanu. Případ je vyšetřován podle paragrafů o výtržnosti a újmě na zdraví.

Útok se odehrál během bohoslužeb, poblíž oltáře, řekl agentuře Interfax nejmenovaný duchovní z chrámu svatého Mikuláše, kde se útok odehrál. Zranění utrpěli podle něj dva muži, útočníka se podařilo zadržet.

Mluvčí ministerstva vnitra Irina Volková později potvrdila, že se strážcům zákona podařilo zadržet šestadvacetiletého muže z Lipecké oblasti, ležící jižně od Moskvy. Zranění byli odvezeni do nemocnice.

Kněz chrámu Kirill Sladkov televizi REN-TV řekl, že útočník, který měl nasazené brýle, gumové rukavice, kapuci a sluchátka v uších, přiběhl k hlavnímu oltáři. Když se jej šel spolu se svým zástupcem zeptat, co se stalo, a vybídnout ho k odchodu, "vytáhl nůž a zasadil ránu mému zástupci". Další lidé u oltáře se pokusili útočníka mírnit, "a v tu chvíli nožem zranil dalšího mého kolegu". Podle televize jeden ze zraněných byl bodnut do ruky, druhý do ramene.

Podle pachatelovy matky je muž věřící, pracuje ve stavebnictví a nikdy nebyl trestán, ani se neléčil na psychiatrii.