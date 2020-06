Manželé Marián (†31) a Gréta (27) oba milovali motorky a rychlou jízdu. Se svým oblíbeným strojem zapózovali i na svatebních fotografiích! Bohužel se ale pro ně motosport stal prokletím. Jen den po půlročním výročí svatby Gréta přišla o milovaného muže při tragické nehodě na silnici vedoucí z Rimavské Soboty do Banské Štiavnice. O život přišel i jejich kamarád.

Byli zamilovaní až po uši, v pátek oslavili půl rok od svatby. V sobotu je ale nečekaně rozdělila smrt. Protože bylo krásné slunečné počasí, rozhodli se provětrat svoji motorku. Na výlet s sebou vzali i svého kamaráda Daniela (†25), také nadšence do rychlých motorů.

Marián a Gréta jeli společně na jednom motocyklu, Daniel seděl na svém. Na křižovatce u odbočení do obce Slatinka oba řidiče překvapil za zatáčkou stojící vůz. Jeho řidič Peter (38) se právě chystal sjet do Slatinky a dával přednost protijedoucím vozidlům. Do auta vysokou rychlostí zezadu najel nejdříve Daniel, po něm i Marián. Daniel letěl mnoho metrů vzduchem, oba muži byli na místě mrtví. Jedna z motorek se při nárazu rozlomila na dvě části.

Gréta utrpěla vážné zranění ruky. Byla v šoku, snažila se manželovi i kamarádovi pomoci, ale veškerá touha vzkřísit je k životu byla marná. Podle informací serveru Nový čas nyní Gréta leží po operaci ruky v nemocnici. A vysílá do nebe svému milovanému zdrcené vzkazy plné smutku a vzpomínek.

„Vrať se mi, prosím, andílku,“ napsala mu na sociální síť pár hodin po nehodě. „Lásko, počkej tam na mě, já tady dole ti budu navždy věrná. Brzy, nezapomeň... Slíbili jsme si to,“ doplnila příští den. „Takto si tě budu vždy pamatovat – jako člověka, který měl vždy úsměv na tváři a pomohl i o půlnoci,“ připsala pak na jeho profil.

Policie zjišťuje okolnosti nehody. „U řidiče automobilu nebyl zjištěný alkohol. U motorkářů se bude zjišťovat při pitvě. K nehodě byl přizvaný i odborník z odboru silniční dopravy a soudní znalec,“ řekla k dalšímu postupu policie mluvčí Mária Faltániová.