Úterní klid autobusového nádraží ve Slaném z ničeho nic pročísla obrovská rána. Ozvala se z jedné ze zastávek, kterou zdevastoval autobus kladenského dopravce. Na zastávce tou dobou seděl senior, který sice ze zastávky vypadl, naštěstí ale neutrpěl vážnější zranění. O poznání hůře dopadl chlapec, který stál s kamarády u zastávky.

Pro těžce zraněného hocha narozeného v roce 2012 letěl záchranářský vrtulník, aby ho co nejrychleji dostal do nemocnice. Z místa ale bohužel odlétal prázdný, chlapce se nepodařilo oživit a na místě zemřel. Tragická událost tvrdě dopadla i na svědky, kteří se k místu seběhli.

Video Autobus vjel ve Slaném na zastávku plnou lidí - Blesk.cz - David Malík

„Je to hrozné, se svojí rodinou jsem u toho byla a pomáhala jsem s první pomocí. Je to něco nepředstavitelného, když nevíte jak pomoci. Křik a to ticho, které tam nastalo v tu chvíli, je to bezmoc. Moje dcera, která u toho byla, mi nechce jít ani spát. Je mi moc líto rodiny, která přišla o chlapečka. Upřimnou soustrast,“ popsala na Facebooku Jana T.

Policie nehodu vyšetřuje a zjišťuje, proč k ní došlo. Uživatelé sociálních sítí spekulovali o řidičově mikrospánku, případné nepozornosti nebo technické závadě. Po zveřejnění fotografií z místa nehody se nicméně jejich pozornost obrátila k nohám řidiče autobusu. Na nohách měl totiž obuté pantofle. Je tedy možné, že k tragédii přispěla právě řidičova nevhodná obuv?

Jak Blesku potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková, policisté se zabývají i touto variantou. „Samozřejmě i toto je předmětem vyšetřování," sdělila mluvčí s tím, že pro všechny řidiče platí nařízení řídit v odpovídající obuvi. Týká se to všech řidičů, nejen těch profesionálních.

