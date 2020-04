Vodnář

Vaše energie i na konci měsíce stále roste. To, co vás znají, vědí, že je to normální. Jedete jako blázni a nikdo vás nestíhá, ale poté máte většinou mrtvé období a ležíte jako placky. Kdoví, co bude dál. Zatím jste aktivní, pro některé lidi až moc.