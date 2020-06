Dramatické setkání s dravou parybou natočil Lachlan Pye na Go-Pro kameru, kterou měl připevněnou na hlavě. Vše začalo nevinně, když mladík spatřil rybu a vystřelil po ní harpunu. A zasáhl ji! Ale jen několik okamžiků poté po něm vystartoval veliký žralok!

Útok z hlubiny!

„Neviděl jsem ho, dokud nebyl pode mnou,“ řekl Lachlan australské zpravodajské relaci 9News. Jakmile velkou parybu spatřil, okamžitě do ní začal kopat. „Stáhl mě dolů za nohu. Cítil jsem, jak se můj kotník hýbe. Několikrát mě kousl do ploutve,“ dodal mladík, který do něj kopl. Šestimetrový žralok bílý chtěl sežrat posádku malé lodi: Kroužil kolem a číhal na ni!

Lachlanova okousaná ploutev byla ale to jediné, co přišlo k újmě. Dokonce ulovená ryba nabodnutá na harpunu zůstala netknutá. „Nešel ve skutečnosti vůbec po rybě. Šel prostě po mně! Měl jsem pořádné štěstí, že mám stále nohu,“ zavzpomínal chlapec

Žralouk ho kousl do ploutve

„Byly to dvě minuty čistého teroru,“ uzavřel student. Jeho kamarád Presley Wilcox byl jen pár metrů od něj na lodi, když k útoku paryby došlo. Okamžitě věděl, že je zle. „Slyšel jsem ho říkat: Žralok! A jo kousl mě,“ dodal kamarád. Naštěstí to nebylo do masa... Žraločice brutálně trhá lidi na krvavé cáry! Recenze Maneater

Podívejte se, jak to vypadá, když útočí žralok: