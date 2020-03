Kimberley McRaeová bydlela v pronajatém bytě ležícím u pláže na předměstí australského Sydney. Devětašedesátiletá transsexuálka, která se živila jako prostitutka, byla mezi tamními obyvateli známá a velice oblíbená. V bytě žila dlouhých šest měsíců a před tím dvanáct let bydlela v jiném domě ve stejné ulici.

Téměř dennodenně ji vídali cvičit či procházet se na pláži. Všechny proto šokovala její smrt. Pod jménem Isabella Lawsonová dokonce napsala knihu, v níž detailně popisovala život transsexuálky. „Víc než dekádu byla ikonou Coogee. Byla nejmilejší osobou, kterou jsem znala,“ uvedla její kamarádka Presley Hunterová pro britský deník Daily Mail.

Máma (†30) zemřela při požáru: Policie přišla na stopu vraždy až po 17 letech

Kimberley byla začátkem ledna nalezena mrtvá ve svém bytě. Svázanou, s roubíkem v puse a zabalenou do ručníku ji tam našel realitní agent, který ji šel zkontrolovat poté, co mu zavolala Kimberleina sestra s tím, že se jí dlouho neozvala. Po vstupu do bytu ho čekal strašlivý pohled. „Je to tak smutné, vždy byla opravdu milá a pokaždé, když mě a mé děti viděla, tak nás pozdravila,“ uvedla sousedka.

Dcery (11) poslaly zavražděné mamince Zdeňce (†41) dojemný vzkaz: Jediná na světě, bytost nejdražší...

Případem se začala zabývat policie a byla nařízena soudní pitva, při níž se zjistilo, že Kimberley byla uškrcena. Podle informací již zmíněného britského deníku policie z vraždy ženy podezřívá dvacetiletého studenta z Kolumbie, který mezitím odcestoval z Austrálie na karibský ostrov Aruba. Vyšetřovatelé v současné době spolupracují s britskými úřady a vyjednávají předání mladíka do Austrálie. „Prioritou australských úřadů je návrat muže, aby čelil spravedlnosti,“ uvedla australská policie.