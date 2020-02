Matka? Spíš stvůra! Lin Liovová (28) z newyorkského Brooklynu potrestala svou dcerku Melody (†2) naprosto nepochopitelným způsobem jen za to, že se počůrala. Strčila ji pod vodu do vany a utopila ji. Stejným způsobem ztrestala i syna (4), ten měl ale více štěstí.

Liová žila se svým manželem a dvěma dětmi ve stísněném bytě v jedné z horších čtvrtí v Brooklynu, kde koupelnu pro jedno celé patro sdíleli s asi dalšími dvanácti lidmi, uvedl Daily Mail. Matce v roce 2016 povolily nervy, když se dívenka počůrala. Rozhodla se ji potrestat. Krkavčí matka nechala vyhladovět syna (16): Vážil jen necelých 12 kilogramů!

Pod vodou ji držela do doby, než se přestala hýbat. Tehdy vyprchal život z malé Melody nadobro. Stejným způsobem týrala Liová i syna, ten však její běsnění přežil. Soudkyně Deborah Dowlingová ženě zakázala se synem vidět nebo ho jakkoliv zkontaktovat do doby, než mu bude minimálně 16 let.

Láskyplná matka? Cože?

Sama krkavčí matka byla za zrůdný zločin odsouzena na 18 let vězení. Žalobce Roger McCready pro ni přitom žádal mnohem vyšší trest. Chtěl ji poslat za mříže na 35 let – 25 let za vraždu a 10 let za napadení. Právník obviněné Mario Romano popsal Liovou jako láskyplnou matku. Matka se pokusila udusit syna (5 měsíců), protože ji rušil při popíjení vodky

„Je to milující a starostlivá matka, která si vyčítá, co se stalo každý den. Nevidím zde jednání monstra z toho, co jsem se dočetl,“ snažil se advokát obměkčit soud. Liová u soudu promluvila prostřednictvím tlumočníka. I ona tvrdila, jak je zdrcená z toho, co se stalo. Vraždu označila za nehodu.

Lítost vražedkyně