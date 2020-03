Nešťastná událost! Tak americká policie uzavřela případ Christiny Karlsenové (†30), která zemřela při požáru. Ovšem poté, co zemřel její syn Levi (†23), k jehož vraždě se přiznal jeho otec a manžel Christiny Karl Holger Karlsen (59), strážci zákona znovu otevřeli i její sedmnáct let starý případ! Pak zjistili, že je vše jinak.

V roce 1991 při požáru zamřela Christina Karlsenová. Strážci zákona tehdy nikoho z její smrti neobvili a případ uzavřeli jako nešťastnou náhodu. Ovšem po sedmnácti letech případ Christiny znovu ožil a to poté, co zemřel i její syn Levi, jehož bezvládné tělo bylo nalezeno pod náklaďákem v garáži jeho domu.

Podle informací britského deníku Daily Mirror i tento případ policie uzavřela jako neštěstí. To se však změnilo o tři roky později, kdy druhá manželka Leviho otce Karla Holgera Karlsena Cindy zjistila, že její manžel peníze ze životního pojištění syna, které činilo 900 tisíc dolarů (cca 20 milionů Kč) investoval do jejího životního pojištění.

Vraha napráskala nová manželka

To rázem získalo hodnotu 1,2 milionu dolarů (cca 27 milionů Kč)! V tu chvíli neváhala a obrátila se na příslušné úřady. Karl ji později přiznal, že svého syna zabil kvůli penězům a v roce 2013 byl odsouzen na doživotí s možností propuštění po patnácti letech.

Strážci zákona ovšem znovu otevřeli případ jeho první ženy. Karl byl nakonec shledán vinným z vraždy Christiny a hrozí mu doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

