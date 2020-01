Není nám to jedno, chceme pomoc. Podobných vzkazů jsou poslední dny plné sociální sítě v Česku. Češi ukázali, že byť je Austrálie daleko, záleží jim na tom, aby se z katastrofických požárů zotavila. Ve velkém posílají příspěvky australským organizacím, které zachraňují ohořelé koaly a pomáhají lidem najít nové domovy. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) mluví o uvolnění dvou milionů korun, pražský magistrát poslal 160 tisíc korun, příspěvek slíbili i expremiér Mirek Topolánek nebo tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Velkou sbírku zorganizovala rovněž Zoo Praha - během tří dnů vybrala téměř milion korun.

Pražská zoo sbírku zahájila v pondělí, zájem Čechů byl okamžitý. Odkaz na ní se během pár hodin dočkal téměř 4000 sdílení, lidé v komentářích slibovali, že pomůžou. A skutečně pomohli. Do čtvrtečního dopoledne se vybral necelý milion korun.

„Od pondělního večera, kdy jsme vám nabídli možnost přispět na ohroženou australskou faunu prostřednictvím našeho sbírkového konta ‚Pomáháme jim přežít', se do dnešního dopoledne podařilo shromáždit neuvěřitelných 876 608 Kč!“ raduje se ředitel zoo Miroslav Bobek.

„Pořád je to naše země, i když je na druhé straně,“ vysvětluje jedna žena v komentářích u příspěvku, proč přispěla. „Musíme přeci pomoct, co se tam děje, je tragédie největšího kalibru. Ať už to skončí,“ píše další. Klokaní ráj lehl popelem. Austrálie je na pokraji katastrofy, snímek vyrazil dech

Jiní Češi vyrazili cestou, že záchranným organizacím posílají peníze přímo. Umožňuje to relativně nová funkce, kdy není třeba složitě hledat čísla účtů na webových stránkách, ale vše lze udělat přes facebook.

„Kdyby jen malý příspěvek, ale každý příspěvek se počítá,“ napsala paní Jana poté, co přispěla. Během jedné hodiny jí poděkovali tři Australané. Přesný počet Čechů, kteří takto přispěli, nelze určit, ale vzkazů od Čech jsou desítky, ne-li stovky.

Petříček: Pošleme dva miliony

A jasný postoj zaujal i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „2 miliony korun do Austrálie! Chceme zejména podpořit lidi, kteří v Austrálii přišli o domov,“ uvedl na twitteru.



„Jsme dál v kontaktu s australskou stranou ohledně případné další pomoci, zprostředkovali jsme také nabídku pražské ZOO na vyslání expertů na obnovu chovu ohrožených zvířat,“ podotkl člen Babišovy vlády.



Jak přesně budou využity, teprve dojedná české velvyslanectví v Canbeře. „Zejména chceme podpořit lidi, kteří přišli o přístřeší, ověříme též možnosti podpory protipožární ochrany,“ vysvětloval ministr.

Drahoš vzpomíná

Přiložit ruku k dílu se rozhodli i veřejné osobnosti. Australská tragédie například rozesmutnila expremiéra Mirka Topolánka. „Na symbolickém gestu není nic špatného, zvlášť když přijde včas. Haló, vládo, hoří nám protinožci,“ uvedl bývalý šéf ODS na twitteru s odkazem na jednu ze záchranných stanic. Slíbil, že jí se svou rodinou přispěje.

Video Záchrana koaly: Babička hrdinsky vběhla pro zvíře do plamenů - Reuters

Podobný slib učinily tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Obě uvedly, že za každé eso na australských turnajích pošlou peníze – Plíšková 200 dolarů (4500 korun), Kvitová 150 dolarů (3400 korun). „Austrálie vzala mé srdce. Opravdu chci pomoci těm, které devastující požáry zasáhly. Za každé eso v zemi věnuji 150 dolarů. Teď bych měla začít trénovat podání levačkou,“ napsala Kvitová.

Neúspěšný prezidentský kandidát a senátor Jiří Drahoš se zas své sledovatele na facebooku snažil na problém upozornit. „Austrálie prochází v těchto dnes národní tragédií (…) myslím na spolužáka Pavla a jeho ženu Janu, kteří žijí na nejpostiženějším jihovýchodě země. Na Austrálii a její přírodní krásy mám úžasné vzpomínky, o to více je mi líto obrazů naprosté zkázy, které se k nám dostávají. Kdy konečně začneme brát vážně, že klima naší planety prochází zásadní změnou a je nejvyšší čas na to začít reagovat?“ ptal se Drahoš. Vyděšená zvířata v popelu a ohořelých troskách. Snímky australského utrpení lámou srdce

Může být ještě hůř

Situace s požáry byla v posledních dnech v Austrálii o něco lepší, očekává se ale opět zhoršení. V pátek by měly teploty v zemi vystoupat na 45 stupňů Celsia, což může zkomplikovat hašení a podpořit vznik nových ohňů. Australské úřady proto evakuují východ kontinentu, riziko může opět panovat na oblíbeném Klokaním ostrově. Ten už je nyní téměř ze třetiny zničený. Přineslo to sebou smrt stovek zvířat, žijí zde koalové, klokani, tučňáci i ptakopyskové.

Celkem požáry od svého vypuknutí v minulém roce zničily 10,3 milionu hektarů porostu. Zemřelo 26 lidí a téměř půl miliardy živočichů, demolici bude vyžadovat 2000 domů. V nasazení je kolem 3000 hasičů plus armáda. Odborníci tragédii přikládají extrémním vedrům a suchům, které loni v Austrálii panovaly.