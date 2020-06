„Můj vesmír,“ napsala Dáša na instagramu k fotce, kde drží dvě malé ponožtičky u svého těhotenského bříška. Dívka, která přišla do jiného stavu v pouhých 13 letech, má těsně před porodem. Ale i když ještě miminko na svět nepřivedla, rozdává rady jako zkušená rodička s početnou famílií. Dostane se z vraždy Maddie podezřelý úchyl na svobodu? Z detailů znásilnění stařenky se zvedá žaludek

„Vím, že tu mám hodně maminek a těhotných žen, tak jsem se rozhodla napsat tento post,“ uvedla Dáša na sociální síti a sepsala seznam věcí, které si musí vzít každá správná těhulka do porodnice. Je mezi nimi pas, nabíječka na mobil, pantofle, sušenky, voda, toaletní papír nebo 10 balení plenek.

Maminka Dáši umírá na rakovinu

I když je na rození dětí příliš mladá, je vidět, že Ruska nechce ponechat nic náhodě. S výchovou jí pomůže její maminka, dokud bude moci. Umírá totiž na rakovinu. Je vidět, že se osud s rodinou dívky rozhodně nemazlí. Už jenom samotný způsob otěhotnění Dáši je děsivý. Krkavčí matka nabízela dcerku (9) na sex pedofilům: Oblékala ji i do Playboy kostýmku

Dáša sice tvrdila, že je otcem desetiletý Ivánek, ale nebylo tomu tak. Ve skutečnosti ji znásilnil šestnáctiletý chlapec. „Je to pro mě bolestivé, dlouho jsem se přes to nemohla přenést a zanechalo to bolest v mé duši. Byla jsem znásilněna,“ uvedla Dáša už dříve informace o otci na pravou míru.

Znásilnil ji tlustý chlapec