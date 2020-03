Krutá matka (41) z Austrálie odporně zneužívala svou teprve devítiletou dceru. Oblékala ji do Playboy kostýmku s typickými králičími oušky a držela ji, aby ji mohli znásilňovat muži, které si zvala domů.

Dívka, které je nyní už 15 let, u soudu vypověděla, že se často probouzela v oblečku, když na ní leželi muži poté, co jí matka podala pití, po němž se „cítila ospalá“, uvedl The Courier Mail. Dívku (14) zdrogovali a znásilnili, pomoc si přivolala Snapchatem

Je tedy nad nebe jasné, že ji tyranka zdrogovala nějakými léky. Soudce David Kent shledal ženu vinnou ze tří stupňů znásilnění, omezení na svobodě a z nemravného chování k dítěti.

Maminka za mnou chodí s kamarády

Na případ se přišlo poté, co dívenka napsala děsivý vzkaz psychologovi. „Maminka za mnou chodí s kamarády a sahají na mě nevhodně,“ stálo v něm. Za sexuální útoky si máma prý nechala platit. Dívku (†13) znásilňoval 4 roky otec: Při porodu jeho dítěte zemřela

Policie však nenašla důkazy o penězích a neobvinila žádné muže. Dívčin otec byl v době znásilňování ve vazbě. U soudu prohlásil, že psychický stav jeho dcery byl špatný a že byla v nemocnici na pozorování.

Dívka se pokusila zabít