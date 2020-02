Mladičká Ruska Dáša (14) se dostala ve svých 13 letech do televize i hlavních zpravodajských relací poté, co tvrdila, že se svým přítelem Ivanem (10) otěhotněla. Teď šla s pravdou ven a přiznala, že chlapeček není otcem dítěte. Dáša měla být totiž znásilněna!

List Komsomolskaya Pravda uvedl, že Dáša nakonec policii přiznala, že ji pod pohrůžkou násilí donutil k intimnímu styku patnáctiletý chlapec z krasnojarského regionu Sibiře. Podle strážců zákona je podezřelý ze znásilnění a je v současnosti v domácím vězení.

Stydí se, že byla zneužita

Dáša mezitím podala novou výpověď. „Pro dívku, která je hvězdou instagramu, jde jednoduše o obranu. Nyní se tak stydí. Pomáhá jí to přežít to, co prožila," uvedl zdroj. Ruští vyšetřovatelé prý zveřejní velmi brzy nové informace, které by měly vnést do případu potřebné světlo.

Urolog Jevženij Grekov už dříve po prohlédnutí chlapce prohlásil, že je neplodný, protože sexuálně ještě nedospěl. „Zkontrolovali jsme laboratorní výsledky třikrát, takže nemohlo dojít k žádnému omylu. Nemůže mít spermie. Je stále dítě,“ prohlásil veřejně doktor. Ivánek se přitom dušoval, že otec je.

Dáše umírá maminka na rakovinu

Sliboval, že se o svého potomka svědomitě postará. „Věřím svému synovi,“ prohlásila jeho matka Galina. Pro Dášu to nyní bude velmi těžké. Její matka Elena má smrtelnou formu rakoviny a příliš času už jí nezbývá. V Rusku je legálním věkem pro soulož 16 let.