Aleš si chtěl prý jen sáhnout: Ze znásilnění dívky (15) ho usvědčil vlas na bundě, dostal jen podmínku

Dnes 17letá studentka z Havlíčkova Brodu byla na cestě z tanečních na internát. Cestou se jí ale stalo něco, na co nikdy nezapomene. „Měla jsem takové divné tušení, že za mnou někdo jde. Pak mi někdo zezadu dal ruku na pusu a chtěl mě odtáhnout do křoví. Snažila jsem se volat o pomoc a sednout si na zem, aby to měl těžší,“ řekla podle Deníku dívka kriminalistům. Chlípný útok na dívčí škole: Osahávání od hordy mužů nezastavila ani policie

Dodala, že když jí povolil ruku na puse, řekla mu, ať si vezme peníze a nechá ji být. Nic se ale nezměnilo. Dívka spadla na zem a vyhrnula se jí sukně. Podle serveru Deník.cz jí v tu chvíli útočník sáhl do rozkroku. Dívka zakřičela, muž sevření povolil a odešel.

Doživotní trauma?

Když už bylo po všem, dívka doběhla na internát a svěřila se vychovatelce a poté i policii. Žádná zranění kromě počátečního šoku neutrpěla. Samotný incident se na ní prý nijak vážně nepodepsal.

Posílají mi fotky svých penisů, stěžuje si Alex Mynářová po sporu s Forejtem

Díky záznamům z kamer kriminalisté jako pachatele vytipovali Aleše J. (49). Kamery ukázaly, že šel za dívkou už od náměstí a po incidentu byl viděn, jak odchází z Husovy ulice.

„Necítím se vinen!“

Aleš J. ale svou vinu nekompromisně odmítá. „Absolutně a totálně se necítím být vinen. Za dívkou jsem šel, ale nijak jsem si jí nevšímal. Když jsem došel k parku u nemocnice, viděl jsem nějakého muže, jak jde za ní. Při močení jsem zaslechl výkřik. Tušil jsem, o co jde, ale na místě už nikdo nebyl, tak jsem šel domů,“ tvrdil podle Deníku obviněný u Okresního soudu, kde čelil obvinění z pokusu o znásilnění.

K jeho smůle proti němu měla policie jasné důkazy. Zejména záběry z kamer a pak hlavně dívčin vlas na límci jeho bundy. Aleš J. měl ale zajímavou „výmluvu". „Vlas se mohl na moji bundu dostat větrem, když jsem přišel na místo činu," řekl u soudu. Genetickou shodu potvrdili podle deníku kriminalističtí experti z Brna.

Soudce Jan Doležal mu to ale vyvrátil. „Že by za to mohl vítr, je naprosto nelogické, protože obžalovaný řekl, že na místo přišel, když už tam nikdo nebyl. Že by tam na něj vlas poškozené jen tak ve vzduchu čekal, je nepravděpodobné.“

Už byl trestaný

Obviněný odešel od soudu s trestem dvou let a s podmínkou na tři roky. Po celou tu dobu musí být pod dohledem úředníků. Podle soudu to byl on, kdo dívku přepadl. Znalci uvedli, že obviněný netrpí žádnou duševní poruchou a ani sexuální deviací. Má ale problém si najít stálou partnerku.

Motivem neměl být podle soudu pohlavní styk, muž si chtěl takzvaně sáhnout. Soudce Doležal ale upozornil, že i přesto, že nedošlo na nejhorší, jde o závažný čin a po městě nemůže chodit někdo, kdo by přepadával ženy.