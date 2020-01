Zdrogovali ji, unesli a znásilnili. S teprve čtrnáctiletou dívkou z kalifornského San José, která nebyla kvůli věku jmenována, to nevypadalo vůbec dobře. Od nejhoršího ji zachránila aplikace Snapchat, díky které dala kamarádům vědět, co se jí stalo.

Policejní seržant Enrique Garcia webu Mercury News sdělil, že k únosu dívky došlo v centru města San José. Albert Thomas Vasquez (55) se s ní nejdříve sešel a zdrogoval ji. Když byla omámená, zavolal dva kumpány z Fremontu.

Znásilnění v motelu

Antonio Salvador (34) a Hediberto Avarenga (31) mu pomohli zfetovanou dívku dostat do vozu. Tam ji Vasquez sexuálně napadl. Všichni tři ji pak společně odvezli do motelu, kde ji zosnovatel únosu znásilnil. S dívkou to vypadalo špatně. Dívku (†13) znásilňoval 4 roky otec: Při porodu jeho dítěte zemřela

Naštěstí umístila na sociální síť Snapchat vzkaz, že ji unesli. Kde se nacházela, však nevěděla. Kamarádi, kteří zprávu viděli, použili aplikaci, aby ji nalezli. Poté zalarmovali policisty, kteří přišli dívku ze sexuálního pekla vysvobodit.

Únosci skončili ve vazbě