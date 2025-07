Klíšťata útočí: Rekordní počet boreliózy a encefalitidy v Česku

Lékaři do konce června diagnostikovali onemocnění klíšťové encefalitidy u 167 pacientů. Nejvíce jich bylo v Moravskoslezském kraji (27), Jihočeském kraji (25) a ve Zlínském kraji (19). Proč je ale v některých krajích nemocnost klíšťové encefalitidy vyšší než v jiných? „Nejde to jednoznačně vysvětlit. Je to o několika proměnných jako množství klíšťat, množství nakažených klíšťat, kontakt lidí s klíšťaty a administraci hlášení,“ vysvětlil Jan Votýpka z Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty UK. A statistiky nehovoří příliš pozitivně ani u boreliózy. Za půlrok bylo zaznamenáno 1313 případů.

Dvojnásobek během pěti let

Nemoc v červnu 2025 2024 2023 2022 2021 Encefalitida 101 92 66 90 52 Borelióza 527 453 354 401 236

Odlišné příčiny, projevy a léčba

Zatímco boreliózu způsobuje bakterie až 24 hodin po přisátí a lze ji léčit antibiotiky, za encefalitidou stojí virus, a to v řádu minut. Projevy nemoci lze pouze tlumit léky, proti nemoci se ale lze očkovat. Odlišné jsou také příznaky. Borelióza je podobná chřipce. V místě přisátí klíštěte se může objevit červená skvrna.

K encefalitidě patří bolesti hlavy, svalů a kloubů a horečka. Po několika dnech se může objevit druhá fáze se zvýšenou teplotou, poruchou vědomí, svalovou slabostí a třesem prstů, víček i jazyka nebo křeče. Dojít může i k ochrnutí končetin.

Jak se ubránit?

1. Ideální je nosit kalhoty z hladkého a světlého materiálu, klíšťata jsou na něm lépe vidět a po hladké látce se jim hůře leze.

2. U repelentu sledujte množství účinné látky DEET (diethyltoluamid). Pro děti je lepší použít s nižším obsahem. Některé repelenty, konkrétně s látkou permethrin, jsou určené pouze na oblečení.

3. Oblečení po příchodu z venku dejte minimálně na 15 minut do sušičky.

4. Účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Lékaři mohou použít tzv. zrychlené očkovací schéma, kdy se druhá dávka aplikuje již po 2 týdnech.

5. V zahradě ponechte přechodové zóny bez vegetace. Kromě pravidelného sečení pak myslete také na použití přípravku na hubení hmyzu.

6. Speciální ochranu potřebují nejen zvířata, ale také jejich boudy a další přístřešky. Na ty je možné použít speciální druhy repelentů.

Na očkování i přeočkování proti encefalitidě po 3 až 5 letech přispívají pojišťovny v rámci svých preventivních programů, pro věkovou skupinu nad 50 let je pojišťovnami hrazeno.