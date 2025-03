Přestože je Michal Kuba (30) ze Zátora takřka celý den venku, protože pečuje o veřejnou zeleň, nenechal se naočkovat proti klíšťové encefalitidě. Domníval se, že kovaného turistu s vynikající fyzičkou jen tak něco nesloží. Málem za to zaplatil životem.

„Myslel jsem si, že když encefalitidu přenáší kolem dvou procent klíšťat, takže proč by to infikované mělo potkat zrovna mě?,“ říká Michal Kuba. Klíště ho nakazilo během odklízení bahna po povodni, která zcela zdevastovala jeho dům a majetek.

Nákaza měla v jeho případě typický, dvoufázový průběh. Po mírném nástupu se příznaky rozběhly naplno. „Skončil jsem v nemocnici. Zdravotně i psychicky jsem si sáhl na úplné dno. Začalo to jako chřipka se silnou únavou,“ popisuje Kuba.

Těžké příznaky

„Další fáze připomínala brutální chřipku s vysokými horečkami. Nepomáhaly léky ani nic jiného. Pořád se to jen zhoršovalo. Mazec, jaký jsem do té doby nezažil. Každý pohyb provázela silná bolest hlavy, vyvolávající zvracení,“ uvedl.

Dříve Michal vykonával fyzicky těžkou práci a běžně lezl po stromech. Dnes nezvládne ani jeden klik ani shyb, neudrží rovnováhu. „Po zkušenostech s encefalitidou radím: Nechte se naočkovat! Vůbec to neodkládejte, zánět mozku je masakr, nechtějte ho zažít,“ řekl.

Přežil ale s omezením

„Teď už mám nejhorší za sebou, ale rehabilitace se může táhnout několik měsíců i let, než se mi síla a hybnost vrátí na původní úroveň,“ zhodnotil situaci po půlroční intenzivní léčbě Michal Kuba.

Byl to velký úspěch, když si Michal Kuba poprvé sám zavázal boty nebo oblékl bundu. „Začal jsem rozumět vozíčkářům, proč není dobré jim pomáhat, dokud si sami neřeknou. Musí pořád dokola zkoušet poradit si sami. Já mám problém zvednout ruce nad ramena. Netroufám si vyměnit žárovku či vrtačkou něco dělat na stropě. Snad se to díky rehabilitacím vrátí na původní úroveň, ale bude to trvat,“ uvedl.

Očkování s příspěvkem

„U encefalitidy často hrozí fatální následky. Děti se mohou očkovat od 2 let. Největší zájem o vakcínu je u školních, které jezdí na tábory, rodinné rekreace a výlety. Očkování u nich zajišťují pediatři, dospělých obvodní lékaři,“ říká Kateřina Šprochová Firleyová z infekční ambulance krnovské nemocnice.

Lidé nad 50 let mají očkování proti encefalitidě zdarma a mladším ročníkům zdravotní pojišťovny na vakcínu přispívají. Proti borelióze nebo anaplazmóze, které rovněž přenáší klíšťata, podobná prevence neexistuje.

Kdy se očkovat? Nejlépe hned

Pro vakcinaci jsou dle lékařky z infekční ambulance příznivé zimní měsíce, když klíšťata nejsou aktivní. „Ale není to pravidlo. Proti klíšťové encefalitidě lze očkovat celoročně. Máme k dispozici osvědčenou vakcínu, která funguje na 99 procent. Má minimální nežádoucí účinky,“ říká.

Ochranu očkováním doporučuje lékařka infekční ambulance nejen lesníkům a turistům, kteří se často pohybují v přírodě. „Na infikovaná klíšťata můžete narazit kdekoliv, třeba i při procházce ve městě. Jsou všude tam, kde roste tráva a křoví,“ řekla.

