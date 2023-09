9 mýtů o klíšťatech, kterým přeje počasí: Ochrání před nimi vitamin B a pivo? Stačí na ně olej?

Ačkoliv je září, teploty jsou stále příznivé a zvou do přírody. Nakazit se lymskou boreliozou či klíšťovou encefalitidou můžete i nyní, proto je dobré se po procházce, odpočinku v parku či práci na zahrádce raději prohlédnout a přisáté klíště co nejdříve odstranit. Odborníci upozorňují, že lidé se stále drží mýtů, které o klíšťatech kolují, např. že pivo klíšťata odpuzuje. Pravda je, že by vám nepomohla ani basa piva. Jaké jsou další mýty a kde je pravda?