Australské město Adelaide v červenci minulého roku šokovala brutální vražda mladé Sabriny. Dvacetiletá dívka byla zavražděna rukou svého vlastního otce Petrita Lekajeho. K brutální vraždě došlo v luxusním autě, které Sabrina dostala od otce k osmnáctým narozenám.

Ve voze se Petrit s dcerou bavili ohledně jejích plánů do budoucnosti a konverzace se stočila i k tomu, že mladá dívka tráví moc času na večírcích. Sabrina totiž den předtím strávila noc s přáteli v nočním klubu, kde údajně užívala drogy. Ovšem Sabrina si z otcových výtek nedělala velkou hlavu. To Petrita rozzuřilo natolik, že vzal nůž s dlouhou čepelí a dívku začal bodat.

Dívka měla podle soudních záznamů křičet a bránit se, to ho ale nezastavilo a dceři zasadil celkem osm ran. „Bodnul jsem ji jednou, seděl jsem na sedadle řidiče a pokračoval jsem v bodání. Kopala, kopala do dveří a okna,“ popsal Petrit brutální útok s tím, že posléze odhodil nůž a sedl si na zadní sedadlo a svou dceru uškrtil. Potom vzal do rukou znovu nůž a bodl sám sebe.

Dvojice byla nalezena kousek od jejich domu. Zatímco Lekaj, který byl v minulosti odsouzen za prodej drog, pokus o sebevraždu přežil, jeho dcera zemřela. „Nikdy se nechoval násilnicky vůči rodině nebo komukoliv, koho jsem znala,“ řekla Sabrinina máma Romina.

Podle deníku Daily Mail si měla Sabrina několik dní před smrtí stěžovat, že ji její otec přehnaně kontroluje. „Říkala, že se s ní často hádá kvůli maličkostem, že se snaží kontrolovat její život. Často, když jsme spolu telefonovali, náhle zavěsila, protože nechtěla, aby ji nachytali a měla problém kvůli tomu, že se neučí,“ uvedla její kamarádka.

„V té chvíli jste zničil Sabrinin život i ten svůj. Zároveň jste navždy změnil životy členů vaší rodiny, vaší ženy a vašeho syna. S tímto budeme muset žít po zbytek vašeho života,“ uvedla soudkyně Trish Kellyová. Soud v úterý muže odsoudil na doživotí s tím, že o podmínečné propuštění nemůže požádat dřív než po dvaceti letech.

U rozsudku byla přítomna Sabrinina máma, její mladší bratr nikoliv. „Jako poslední mi řekla, že mě má ráda a že se uvidíme později. Byla velice chytrá a vždy mě podporovala v tom, abych byl lepší. Pomáhala mi s učením a v tom, abych byl úspěšný. Moje sestra byla milující a starostlivá, všude jsme chodili spolu. Chodívali jsme do obchodů a parku,“ řekl před časem její dvanáctiletý bratr Pyrrhus.