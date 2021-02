Blíženci

Moc dobře víte, že je dneska svátek zamilovaných, ale nechcete to přehánět. Pokud si na to vaše drahá polovička nepotrpí, ani to neřešíte. S novou láskou byste to oslavit měli. Společná procházka do přírody a pojídání čokolády bude skvělý nápad.