Video Muže (†43) brutálně umučili dva vrazi, kteří si chtěli vyzkoušet mordování: Děsivé detaily případu! - TV JOJ

Jedinou pozitivní zprávou na strašlivém případu je ta, že byli podezřelí už dopadeni. K brutálnímu činu došlo v blízkosti čerpací stanice. Právě tam se muži seznámili s náhodnou obětí, kterou vylákali do opuštěného krytu. „V blízkosti čerpací stanice měl obviněný s dopředu zváženou pohnutkou usmrcení jakékoliv osoby s motivem získání pocitu ‚jaké je to zabít člověka‘ s dalším obviněným a mladistvým navázat náhodný kontakt s poškozeným,“ řekl podle webu Noviny.sk policejní mluvčí Michal Slivka.

Muž byl pod záminkou společného popíjení alkoholu vylákán do prostor opuštěného krytu civilní ochrany, kde se v minulosti vyráběly traktory. Muži pak nic netušícího dobráka vyzvali, aby se přemístil do vedlejší místnosti, kde mu obviněný oznámil, že je to jeho poslední den mezi živými a že v noci zemře. „Došlo k jeho fyzickému napadení, padaly kopance, údery do těla a hlavy a též údery dřevěným hranolem. K útoku se měl přidat též druhý obviněný, srozuměný s pohnutkou usmrcení poškozeného,“ uvedla policie.

Oběť byla děsivě zmrzačena

Jeden z pachatelů měl podle ní vzít do rukou dokonce skleněnou střepinu a nebožákovi s ní podříznout krk. Obviněný měl poté morbidně prohlásit, že „chce vidět mozek“ a muži začal řezat do různých částí hlavy. Ten utrpěl mnohačetné rány tváře, hlavy a různá poranění s krvavými podlitinami a modřinami po celém těle. Skončil také s roztříštěným obličejovým skeletem. Obrovské množství zranění vedlo k jeho smrti. O krvavém případu promluvili místní obyvatelé.

„Mně to přišlo jako z hororu. Byl to extrémní šok kvůli tomu, že bydlíme tak blízko. Pravděpodobně jde o pána z Dubového. On byl takový naivní a myslel si o lidech jen to dobré,“ řekla jedna z nich. Podle psychiatričky Danicy Caisové je motiv jednání pachatelů nesrozumitelný. Mohlo jich být i více. „Hlavně tužba na někoho zapůsobit. Na vrstevníky, na jiné muže, ale i děvče, které se mi líbí. Prokázat odvahu a ukázat něco, co jiní nedokážou a podobně,“ prohlásila odbornice.

Jednomu z vrahů je prý teprve 16 let

„Samozřejmě za tím může být i duševní choroba, nedostatečná výchova anebo emocionální prázdnota či různá osobnostní porucha včetně nedostatku intelektu nebo nedostatku zálib,“ dodala lékařka. Děsivý případ si převzal vyšetřovatel z národní kriminální agentury. Web Nový Čas dodal, že zavražděným má být příležitostný zedník. Televize Markíza pak přišla s šokující informací, že jednomu z vrahů má být teprve 16 let. Oba obvinění skončili ve vazbě, i když proti ní podali stížnost. O té rozhodne Nejvyšší soud.