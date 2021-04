Gymnazistu Tomáše (†16) zavraždili 16. května 2018 v panelákovém bytě v Žilině. Zatím nepravomocně soud za jeho krutou smrt poslal na 12 let do vězení jeho kamarádku Juditu (17). Rodiče dívky se ale snaží přesvědčit veřejnost i soud, že o její vině existují důvodné pochybnosti. Dívka sama tvrdí, že Tomáše zabil odpočtář, který inkriminovaného dne do domu zavítal. Brzy se má konat odvolací přelíčení u krajského soudu, kde se obhajoba pokusí tvrdý verdikt zvrátit.