Obec Nová Bystrica na severozápadě Slovenska je od úterý v šoku. Školačka (12) tam měla v úterý v půl šesté ráno zasadit devět bodnořezných ran své vlastní mamince Marii (45). Její zoufalý křik slyšeli i sousedé odnaproti.

Marie musela podstoupit náročnou operaci, která trvala 4,5 hodiny. Jedna z ran zasáhla játra, jiná zase jen těsně minula páteř. Žena je už nyní naštěstí mimo ohrožení života.

Policie nezletilou zadržela a případ nyní prošetřuje. V obci se ale k nešťastné záležitosti místní nechtějí příliš vyjadřovat. „Radši to neřešte, je to velmi citlivé téma," citoval obyvatele obce web deníku Plus Jeden Deň. „I jménem starosty můžu říct, že se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ řekl redaktorům na obecním úřadě starostův bratr.

Někteří obyvatelé ale byli přece jen sdílnější. „Je to rodina na úrovni,“ řekl webu Plus Jedeň Deň místní zdroj. „Je velmi milá,“ řekla o Marii její kolegyně z místní Jednoty, kde obě pracují jako prodavačky. Víc ale také říct nechtěla. Podle informací webu je Mariin manžel myslivec a organizátor plesů v obci.

Na vyzpovídané sousedy prý dívka působila jako milé a inteligentní děvče. Prý i dobře prospívala ve škole. „To, co se stalo, mohlo být způsobené pandemií a tím, že se už dlouho nechodí do školy,“ řekl pro web jeden z obyvatel Nové Bystřice, který rodinu podle svých slov dobře zná.

„Předpokládám, že to udělala v afektu. Zdá se, že nemá hranici při návalu hněvu,“ řekl webu Plus Jeden Deň psycholožka Renáta Kočišová. Podle ní incident ovlivní nejen oběť útoku, ale i dceru, která s vědomím, že na matku vytáhla nůž, bude muset žít do konce života. Kočišová také uvedla, že incident je samozřejmě velká rána pro jejich vztah, ten ale mohl samozřejmě trpět už dávno předtím.

„Děti teď mají málo kontaktu s vrstevníky a napětí nemají kde ventilovat. Může to mít vliv i na míru agresivity,“ dodala oslovená psycholožka s tím, že to, že stav, kdy jsou děti zavřené doma, není přirozené.