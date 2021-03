Bolavé rány byly znovu otevřeny. Jen pár hodin před nedožitými 18. narozeninami, které by, nebýt brutální vraždy, oslavil slovenský školák Tomáš (†16), se na internetu objevila nahrávka rozhovoru, který se odehrál jen pár minut po tragédii mezi Tomášovou kamarádkou Juditou a operátorkou tísňové linky. Právě Juditu poslal soud za Tomášovu vraždu, zatím nepravomocně, do vězení. Zveřejnění nahrávky chlapcovým příbuzným způsobilo velkou bolest.

Z popisu.děsivé situace slovy gymnazistky a z jejích výkřiků běhá mráz po zádech. Jak uvedl web Nový Čas, za zveřejněním nahrávky stojí rodiče nepravomocně odsouzené dívky. Veřejným odhalením záznamu se snaží dokázat, že je jejich dcera nevinná. Poukazují na to, že se po krvavé události vůbec nechovala chladně a vypočítavě.

„Autenticita nahrávky dokazuje, v jakém stavu Judita byla, jakou bezmocnost a strach prožívala,“ řekli rodiče portálu. Dodali, že podle nich vyšetřovatel i prokurátor během projednávání opakovaně používali argumentaci, že kdyby se skutek stal u otevřených vchodových dveří do bytu, sousedé by určitě museli slyšet křik bránících se dětí. Sousedé však ve výpovědích uvedli, že nic neslyšeli.

Judita křičela, sousedé nic neslyšeli

Na nahrávce je přitom slyšet 14krát, jak Judita křičí o pomoc na chodbě před byty. Rodiče tvrdí, že právě to, že sousedé uvedli, že Juditu nebylo slyšet, bylo bráno, jako že lže. „Takže opakované křičení o pomoc přímo před dveřmi sousedů zachycené na nahrávce, které však sousedé neslyšeli, nedokazuje nic, ale sousedy neslyšené křičení dětí při útoku podle orgánů činných v trestním konání dokazuje, že Judita nemluví pravdu,“ tvrdí rodiče.

Audio záznam je podle nich důkazem, ze kterého je jasné, v jak zoufalé situaci byla. Zatímco příbuzní dívky doufají, že jí nahrávkou pomůžou, rodina Tomáše prožila velmi smutné pondělí. Hoch by totiž oslavil 18. narozeniny. „Proplakala jsem celý den, vzpomínala jsem. Tomášek miloval svátky a narozeniny. Těšil se, že bude moci chodit sám s kamarády na turistiku a že bude cestovat nejen s rodiči,“ uvedla Tomášova máma Andrea.

Advokát: Chování rodičů Judity je racionální

Smutné pro ni je také to, že jí sám Tomáš dal do mobilu upomínky svých narozenin až do roku 2025. „Co se týká zveřejnění samotné nahrávky z telefonátu na 112, jsem toho názoru, že jediným úmyslem rodičů Judity je ochrana a obhajoba jejich dcery před soudem i před očima veřejnosti. Z jejich jednání vyplývá, že se touto cestou snaží vyvrátit jednotlivé argumenty obžaloby i s poukázáním na záznam z nahrávky,“ řekl webu advokát Róbert Bános. Podle něj je chování rodičů, kteří věří v nevinu dcery, odůvodněné a racionální.

