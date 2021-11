Na Slovensku začíná soudní proces s Ľubomírem B. a Markem P. Ti měli podle obžaloby brutálně zavraždit českou podnikatelku Janu Svobodovou. Její tělo se doteď nenašlo, ženu měli v autě uškrtit pásem poté, co se začala probouzet. Co jim hrozí?

Více jak šest let je podnikatelka Jana Svobodová pohřešovaná. Za jejím zmizením zřejmě stojí dva muži – Ľubomír B. a Marek P. V Praze ji měli přepadnout na parkovišti před její vlastní firmou. Důvodem bylo zřejmě to, že se chtěli zmocnit jejího auta.

Když nastupovala do auta, jeden z nich měl podnikatelku udeřit do hlavy, pak ji společně naložili do auta. Tou dobou byla v bezvědomí, když se pak začala v autě na zadních sedačkách probouzet, zbývalo jí už jen pár minut života. Únosci podle obžaloby nevěděli, co s probuzenou ženou, a tak ji někde u Jihlavy uškrtili bezpečnostním pásem.

Tělo zavražděné ženy pak zakopali do země, tvrdí obžaloba. Policisté se domnívají, že její tělo pohřbili u obce Antonínův Důl u Jihlavy. Soudní proces s dvojicí obžalovaných začal v Bratislavě v úterý, informoval web noviny.sk.

Ľubomír B. v soudní síni nebyl, chtěl zůstat ve své cele. Jde o známou firmu, v minulosti utekl z věznice v Leopoldově. Oba podezřelí vinu odmítají, kamery je ale společně zachytily, jak cestují v autě zavražděné podnikatelky.

Dvojice Slováků se měla ke všemu přiznat jistému Miroslavovi, který oba muže dlouho zná. Dotyčný si myslí, že Jana měla smůlu, její auto si podle něj únosci náhodou vyhlédli a poté šli do akce. „Byla na špatném místě ve špatnou dobu. Byla to čistá náhoda,“ řekl muž TV Markíza. Dvojici hrozí výjimečný trest, tedy doživotí.