Pětaosmdesátiletou ženu v obci Šarovce všichni znali. Žila tam celá léta v rodinném domě, který nejprve obývala sama. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň se však k ní před čtyřmi lety nastěhoval její syn Jozef, který měl mít problémy s alkoholem, spolu se svou přítelkyní.

Od té doby si sousedé prý všímali jejího zuboženého stavu a pro výše zmíněný deník uvedli, že v domě často zasahovali záchranáři. „Byla bezvládná, vyhladovělá, roky ji týrali a bili. Naposledy jí sebrali důchod a klidně si šli koupit alkohol do obchodu,“ uvedl soused, který bydlí hned vedle jejich domu s tím, že se vedení obce snažilo ženě pomoci, ale odmítla.

V sobotu se však v domě hrůzy odehrála tragédie, která obcí otřásla. Na návštěvu měl přijet její vnuk, který ženu našel v kůlně. „V sobotu sem přijel její vnuk a našel ji v kůlně ohryzanou od potkanů. Po převozu do nemocnice zemřela,“ dodal soused. Syn ženy a jeho družka se objevili v pondělí před soudem, který je poslal do vazby. U soudu popřeli, že by ženě brali důchod. „To není pravda, ona sama dala synovi všechny peníze. Já jsem se o ni starala do poslední chvíle, vařila jsem a prala, všechno jsem dělala sama,“ řekla synova družka.

