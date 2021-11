„Upřímně vůbec nevím v tuhle chvíli, jak začít, jsou to již tři týdny od doby, kdy jsme museli učinit to velice těžké rozhodnutí, a jak vidíte, stále ještě nejsem úplně schopný o tom mluvit,“ začal pomalu během svého projevu líčit situaci ze svého pohledu majitel Bohemia Energy Jiří Písařík. „Bohemku jsme budovali 16 let a byla každodenní součástí našeho života, to, že tomu už tak nebude, to je pro nás něco, co je naprosto nepochopitelné,“ pokračoval.

„Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale je to, jak kdybyste pohřbívali někoho blízkého. Každej den se probudím a říkám si, že je to jenom zlej sen,“ tvrdil Písařík.

Aby po nás nezůstaly dluhy

„Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci, zaslouží si ji proto, že jsme to celé prostě nedokázali. Je nám velmi líto, že oni v současné chvíli musí řešit takové komplikace, které teď řeší, a naprosto chápu, že se zlobí na nás. Přicházíme s vysvětlením až teď, po třech týdnech, ale jak vidíte, je to pro nás velice těžké,“ uvedl Písařík.

„Děláme maximum pro to, abychom firmu zavřeli slušně a nezůstaly po nás dluhy,“ tvrdí.

Vedení skupiny Bohemia Energy, která v říjnu ukončila dodávky plynu a elektřiny statisícům klientů, se dnes vůbec poprvé vyjádřilo k situaci ve firmě. Bohemia Energy byla se zhruba 900 tisíci odběrnými místy největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku.

Rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům zveřejnila Bohemia Energy 13. října. Jako důvod uvedla přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích. Krátce po oznámení o ukončení činnosti skupina uvedla, že dostojí všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům. Zároveň odmítla tvrzení, že zkrachovala.

Kritika bankéřů a DPI

„Ten zlom nastal 12. října a na ten okamžik asi dlouho nezapomenu. Dvacet pět bankéřů ze všech bank, co si jen umíte představit, přišlo na jednání, kdy jsme neočekávali, že by měli být nějaké problémy a sdělili nám nejen, že neprodlouží, ale přišli rovnou i s oddělením vymáhání a v zásadě naznačili, ať i splatíme to, co jsme měli v tu dobu načerpáno. Ačkoli jsme splnili všechny podmínky bank, jako bylo například uzavření Slovenska nebo převedení většiny zákazníků na spotový produkt, tak nebyli ochotni žádného dalšího jednání,“ popsal konec podnikání společnosti ze svého pohledu na tiskové konferenci majitel Písařík.

„V okamžiku, kdy jsme ukončili naše dodávky, tak s vědomím toho, že existuje institut dodavatele poslední instance (DPI), který je zřízen právě proto, aby ochránil zákazníky v okamžiku, kdy ztratí svého dodavatele a nezůstali bez dodávek, tak jsme ani přinejmenším nečekali, co nastane potom. Jaké problémy začnou zákazníci zažívat, přemrštěné ceny, přemrštěné zálohy, panika na pobočkách, to pro mě bylo... to jsme opravdu nečekali,“ pokračoval Písařík a těžko hledal slova.

„Je naprosto absurdní, že jsme obviňováni z toho, že můžeme za vysoké ceny, které dnes DPI účtuje našim bývalým zákazníkům. Skutečně se domnívám, že dohled na těmito dodavateli naprosto selhal, ať už z jakéhokoli důvodu,“ prohlásil Jiří Písařík a chování dodavatelů poslední instance označil za arogantní, a dokonce podle něj nese znaky nekalé obchodní soutěže.

Písařík: Nemovitosti jsem nevyváděl, chráním svou rodinu

Majitel skupiny Bohemia Energy se vyjádřil i k textům, které se objevily v médiích a které Písaříka obviňují z toho, že se převodem nemovitostí ze své osoby brání před povinností splatit některé pohledávky.

„Já jsem v médiích napadán, že jsem údajně vyvedl několik nemovitostí ze svého majetku a to z toho důvodu, že se bojím náhrad škod a tak podobně. Rád bych podotkl, že to je naprostý nesmysl. Jedná se o nemovitosti, které vlastním a bydlí v nich moje rodina, respektive naši rodiče. V okamžiku té štvanice, která se v posledních týdnech děje se z těchto nemovitostí stalo žádané safari pro všechny, kteří chtějí vidět Písaříka naživo. Možná, že pochopíte, že s ohledem na to, že tyto nemovitosti byly psané na mou fyzickou osobu, jsem nechtěl, aby každý, kdo se podívá do katastru nemovitostí, za dvě minuty zjistil, kde bydlím. Skutečně s ohledem na bezpečnost nejen svojí rodiny ale i soukromí svojí rodiny, jsem se rozhodl, že ty nemovitosti převedu na právnickou osobu. Tu právnickou osobu vlastním. Mám o tom notářský zápis, který jasně říká, že majitelem jsem já,“ vysvětlil Jiří Písařík na tiskové konferenci.

„Jediné, co se změnilo, je to, že z fyzické osoby tyto nemovitosti vlastním jako právnická osoba. K tomu účelu jsem nakoupil dvě hotové společnosti, které mi patří. To je celé,“ dodal.

„Dále média spekulují o tom, že Bohemia Energy snad vyváděla energie tak, aby krátila své zákazníky nebo něco takového. To jediné, co se stalo je, že jsme se snažili zajistit dodávky pro společnost Amper Market, kde jak už jsem zmínil, jsou zákazníci typu nemocnice, teplárny, kteří potřebovali ty energie dodat. To jsme jim po složitých jednáních s dodavateli zajistili. Nakonec jsme byli donuceni prodat část závodu ze společnosti Energie ČS do Amper Marketu tak, aby dodávky mohly být znovu zprovozněny. A to se také stalo. Potenciální zisky z těchto kontraktů zůstávají v těch společnostech, které ty společnosti vlastnily a budou použity na úhradu přeplatků zákazníků,“ doplnil dále.

Havlíček podal na firmu trestní oznámení

Klientů největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se museli ujmout takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI), tedy hlavní distributor na daném distribučním území. Mezi ně patří firmy ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy. Nejpozději do půl roku si tito zákazníci musí vybrat nového řádného dodavatele.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) podal minulý týden na společnost Bohemia Energy trestní oznámení. Jako důvod uvedl podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelového převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.

Podle Pirátů se majitel Bohemia Energy Písařík s manželkou pokusili přesunout některé nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy. Pirátský analytický tým sepsal přehled dalšího majetku, u kterého by mohly převody hrozit, a zaslal ho pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové. Kvůli převodům by mohly být ohrožené možné kompenzace klientům Bohemia Energy, upozornili Piráti počátkem minulého týdne.