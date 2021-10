Bohemia Energy: Krach! 900 tisíc zákazníků přišlo o dodavatele elektřiny a plynu, co dělat?

Firma uvedla, že zákazníci se nemusí obávat, že by zůstali bez energií, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance - tj. hlavní dodavatel na daném distribučním území. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat. Bohemia Energy jsme založili před více než 15 lety a naším posláním bylo být vždy spolehlivým a výhodným dodavatelem energií. Důvěra více než milionu zákazníků byla ohromným závazkem a posouvala nás neustále kupředu k poskytování co nejlepších služeb,“ řekl dnes majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík. Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600.000 zákazníků, plyn pak necelým 300.000. Pro zákazníky společnosti Amper Market, která do skupiny také patří, hledá Bohemia Energy podle oznámení řešení.

V provozu jsou infolinky, kde vám poradí s přechodem k jinému dodavateli

Bohemia Energy uvedla, že prioritou celé skupiny je nyní poskytnout součinnost zákazníkům při přechodu k novému dodavateli a najít pro ně nejvhodnější možné řešení. Nadále mohou využít kontaktní infolinky či e-maily a zároveň jsou průběžně aktualizovány webové stránky jednotlivých společností se všemi potřebnými informacemi, uvedla firma.

Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v poslední době vystoupaly do rekordní výše, některé ceníky dodavatelů zdražují o desítky procent či dokonce násobně. Kromě dopadu na spotřebitele způsobila situace problémy také některým dodavatelům. Před několika dny opustila Bohemia Energy také slovenský trh, kde měla její firma Slovakia Energy zhruba 300.000 odběrných míst. Zdůvodnila to právě vývojem velkoobchodních cen energií a také státní regulací cen. Také odběratelé tamní Slovakia Energy si mohou vybrat nového dodavatele, nebo zajištění dodávek ze zákona převezmou určené firmy, kterými jsou největší hráči na trhu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svém webu vysvětluje, co je dodavatel poslední instance? „Pokud Váš dodavatel energie fakticky ukončí činnost v důsledku neschopnosti finančně zajistit dodávku svým zákazníkům, nastupuje místo něj dodavatel poslední instance. Ten má povinnost Vás okamžitě informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek,“ uvedl

Je tu jedno velké ale. „Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami,“ zmiňuje ERÚ.

Problémem se zabývá také vláda

Podle Babiše existovaly signály, že je firma v problémech. Zástupci kabinetu s dalšími zainteresovanými subjekty podle něj situaci řešili v úterý i dnes, odpoledne jednání pokračují. Premiér považuje za důležité, že dodávky elektřiny nejsou ve stávající lhůtě ohroženy, je ale potřeba řešit, jak minimalizovat finanční dopady na lidi.

O věci Babiš jedná s vicepremiérem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO), náměstkem ministra Reném Nedělou, zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), hovořil i s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem.

Havlíček: Je to selhání komerčního subjektu

Ministr Havlíček ke konci činnosti Bohemia Energy Blesk Zprávám vzkázal: „Je to selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií.“

„Máme pro tyto případy zákonné nástroje, nikdo nepřijde o dodávky energií, všichni přejdou pod dodavatele poslední instance. Nic to nemění na skutečnosti, že naše vláda dotáhne kompenzace pro všechny domácnosti a firmy na bázi energošeků a snížení DPH,“ dodal Havlíček.

O možnosti snížit DPH na energie už dříve hovořil Babiš. Pomocí takzvaných energetických šeků pak chce kabinet podle dřívějšího Havlíčkova vyjádření přispět na výdaje za zdražující se elektřinu zhruba 800.000 nízkopříjmových rodin. Zaplatit jim plánuje kolem poloviny částky za zvýšené náklady.

Šest měsíců na změnu dodavatele. Bez sankce

„Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelem je nutné uzavřít do šesti měsíců. Případný odběr elektřiny nebo plynu je po tomto období považován za neoprávněný a hrozí nejen přerušení dodávek energií, ale i vymáhání náhrady za vzniklé škody a případně i odmontování elektroměru nebo plynoměru,“ vypočítává ERÚ.

„Včasná změna dodavatele je výhodná i finančně, protože ceníky dodavatele poslední instance mají vyšší ceny než běžné nabídky dodavatelů,“ uvádí úřad.

Kdo je Váš dodavatel poslední instance?

Elektřina:

jižní části ČR: E.ON Energie, a.s.

hl. m. Praha a blízké okolí: Pražská energetika, a.s.

zbytek ČR (střed a sever): ČEZ Prodej, a.s.

Plyn: