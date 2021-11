Zkrachovalá Bohemia Energy obvinila Piráty z obléhání jezdeckého parku svého šéfa

Zástupci Pirátské strany podle společnosti Bohemia Energy ve čtvrtek obléhali jezdecký Horse Park Kamenný Dvůr, který vlastní majitel firmy Jiří Písařík, zamezovali přístupu do areálu a sledovali jeho zaměstnance. V tiskovém prohlášení zaslaném ČTK to dnes uvedla mluvčí skupiny Bohemia Energy (BE) Hana Novotná. Podle ní analytik Pirátů Janusz Konieczny začal také účelově šířit lživé informace o stěhování koní z tohoto areálu. Konieczny na dotaz ČTK uvedl, že tvrzení firmy, která ukončila v říjnu činnost, je lež.