Babiš zmínil u krachu Bohemia Energy šmejdy. Dopad zdražení energií má zbrzdit nulová DPH

Podle Babiše existovaly signály, že je firma v problémech. Zástupci kabinetu s dalšími zainteresovanými subjekty podle něj situaci řešili v úterý i dnes, odpoledne jednání pokračují. Premiér považuje za důležité, že dodávky elektřiny nejsou ve stávající lhůtě ohroženy, je ale potřeba řešit, jak minimalizovat finanční dopady na lidi.

S Bohemia Energy byly podle Babiše potíže už dřív, zmínil i takzvané šmejdovské praktiky. „Není možné prodávat zboží, které nemám nakoupené,“ řekl Babiš.

Firma Bohemia Energy uvedla, že zákazníci se nemusí obávat, že by zůstali bez energií, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance - tj. hlavní dodavatel na daném distribučním území. Podle společnosti je důvodem konce přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích.

Dodávka elektřiny i plynu dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle šest měsíců. V této lhůtě je nutné, aby zákazník uzavřel novou smlouvu o dodávce. Pokud se tak nestane, může dodavatel poslední instance dodávku elektřiny i plynu ukončit.

Kompenzace pro domácnosti

Havlíček by měl v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky na obnovitelné zdroje energie, činit by to mělo necelých 1500 korun na domácnost na rok. Na dnešní tiskové konferenci to řekli Havlíček a premiér Andrej Babiš (ANO).

Dříve Havlíček hovořil o tom, že chce pomocí takzvaných energetických šeků přispět na výdaje za zdražující se elektřinu zhruba 800.000 nízkopříjmových rodin.

Babiš dnes zároveň uvedl, že stále chce i snížit DPH na energie z 21 procent na nulu. „Chci, aby vláda zákon projednala a aby ho poslala do Sněmovny,“ řekl. Evropská komise úplné zrušení DPH na elektřinu nepodporuje.

