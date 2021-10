Skupina Bohemia Energy se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a přerušit tak dodávky elektřiny a plynu zhruba milionu odběrných míst. Podle odborníků se jedná o mimořádnou situaci, která se v Česku stala poprvé. Klienti Bohemia Energy se nyní ptají, co bude dál. Odborníci uklidňují, že o energie zákazníci nepřijdou. Na tiskovce k tomuto problému vystoupil i premiér Andrej Babiš (ANO). I on upozornil, že nastoupí tzv. dodavatel poslední instance, který bude následujícího půl roku energie dodávat. Co to znamená, kolik to bude stát a co je třeba během následujících šesti měsíců udělat?