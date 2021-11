Pomoc lidem po krachu Bohemia Energy „zalepí“ stát. Vládní změna dávek vyjde na 2 miliardy

Vláda bude ve středu stanovovat podmínky pro dávku mimořádné okamžité pomoci v souvislosti se zdražováním energií a krachem některých dodavatelů. Pomoc by měla státní rozpočet přijít na dvě miliardy korun. V současnosti se týká 250.000 lidí a podle ministerstva práce a sociálních věcí to bude zhruba o 200.000 lidí více. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).