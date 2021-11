Krach Bohemia Energy: Písařík poprvé promluví. Vysvětlí přepis majetku na prázdné firmy?

Poprvé od krachu Bohemia Energy se na veřejnosti objeví její majitel Jiří Písařík. Písařík vedl skupinu společně se svou manželkou, během posledních týdnů se ale oba stranili a nevystupovali před médii. Objevily se dokonce spekulace, že se schovali na Mallorce. Média popsala jejich snahu o přepis majetku na prázdné firmy - to jim zatrhl soud. To firma ani Písařík doteď nekomentovali vůbec. Případem krachu a vším, co s Bohemia Energy souvisí, se zabývá policejní protimafiánský útvar.

Jeden z majitelů zkrachovalé Bohemia Energy se se po třech týdnech objeví na veřejnosti. Podle avíza vystoupí Jiří Písařík už v pondělí v Hotelu Marriot. Je to vůbec poprvé, co se od krachu objeví Písařík osobně před médii, do této doby komunikovala za BE pouze mluvčí skupiny Hana Novotná.

Pod hledáčkem centrály proti organizovanému zločinu

Nepřítomnost majitelů během krizových dní dala šanci vzniknout mnohým spekulacím. Jednou z nich byla i fáma, že se Písařík s manželkou schoval ve své vile na Mallorce, jak píšou Seznam Zprávy. To ale mluvčí skupiny vyvrátila s poznámkou, že je Písařík stále v Praze a pracuje.

Písařík je nyní pod drobnohledem. Jeho činnosti prověřuje Centrála proti organizovanému zločinu a na firmu míří také řada trestních oznámení, kvůli podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku. Podali je Piráti i dosluhující ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

A není to jediný krok končící vlády. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) se zabýval i schválením zákona o hromadných žalobách. Ten by měl umožnit různým lidem uplatnit stejné nebo podobné nároky v jediném řízení. Zákon byl ale vrácen do Sněmovny. Podle expertů by ale domácnostem nyní moc nepomohl, neboť by začal platit až s odstupem času. Upozorňují také na jeho problematické části.

Video Havlíček o zdražování energií, konci Bohemia Energy i volbách. Má být Babiš prezidentem? - Pavlína Horáková, Lukáš Červený

BE nicméně důrazně odmítla, že by porušila zákon. „Společnost neporušila žádný zákon. Naopak hrajeme fér a ukončujeme svoji činnost v momentě, který zaručí, že Bohemia Energy všechny své závazky vyrovná a nikdo nepřijde o peníze,“ uvedla v půlce října.

Pokus o přepis bytů a ukazování na Piráty

Podle některých právníků ale není pochyb o tom, že BE nedodržela podmínky ve smlouvách a navíc podcenila nákup energie. Navíc i přes znaky úpadku nevyhlásila včasnou insolvenci. Výčtu problematického jednání navíc vévodí pokus o přespání milionového majetku na prázdné firmy.

Přesuny majetku se děly nejen uvnitř Bohemia Energy, která má pod křídly i firmy Comfor Energy, Europe Easy Energy, X Energie, Slovakia Energy, Energie ČS a Amper Market, ale také u jejích majitelů. Písaříkovi začali pouze čtyři dny po konci dodavatele převádět nemovitosti v hodnotě více jak 100 milionů korun. Soud ale stihl transakce zarazit a manželé tak nestihli dokončit převod domu v Nuslích a bytů na Vinohradech a na Janáčkově nábřeží.

Bomehia Energy navíc pokorně nemlčí. Ve čtvrtek naopak obvinila zástupce Pirátské strany, že „obléhají“ jezdecký Horse Park Kamenný Dvůr, který rovněž vlastní Písařík. Podle mluvčí Piráti odmítali vpouštět zaměstnance do areálu a dopouštěli se stalkingu. „Analytik Pirátů Janusz Konieczny se celý den dopouštěl stalkingu zaměstnanců a tlačil je k potvrzení svých lživých informací, i přesto, že dostal jednoznačné odpovědi vyvracející jeho tvrzení. V těchto aktivitách pokračoval a šířil je do médií,“ uvedla dále Novotná.

Konieczny se ale tvrdě proti tomuto tvrzení ohradil. Uznal sice, že se stejně jako policie nebo média zajímá o odvoz závodních koní - což by také mohlo být vyvádění majetku - nikoliv ale fyzicky v areálu.

900 tisíc lidí v maléru

Hlídání přepisu majetku, ale i vyvádění koní má své pádné důvody. Majetek totiž může být použit k odškodnění klientů, kterých se krach BE dotkl. Jen v Praze má konec firmy vliv na 100 tisíc lidí, celkově má vliv na 900 tisíc odběrových míst v ČR a na dalších 300 tisíc na Slovensku.

Zoufalí klienti BE nyní stojí dlouhé fronty u jiných dodavatelů. Jiní dokonce přišli o své živobytí. Konec podnikání například ohlásila sklárna v Bělčicích na Strakonicku, která vytvářela i známé poháry do seriálu Vikingové. Za plyn by musela nově platit o 70 tisíc víc, což by vedlo k masivnímu zdražení produktů.

„Zvažovali jsme to s manželkou několik dní. Ale jsme v důchodovém věku a budoucnost je nejistá. Ceny půjdou nahoru. Museli bychom citelně zdražit, a kdo si koupí pohár za 800 korun?“ ptá se majitel Václav (62), který měl až do krachu BE mnoho zákazníků.