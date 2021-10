Konec Bohemia Energy: Proč k němu došlo? A co bude se zákazníky?

Levně jsme prodávali, jenže čím dál dráž nakupovali. Proto končíme! Zhruba toto svým zákazníkům včera vzkázal o svém konci alternativní dodavatel, který v Česku působil 15 let.

„K tomuto razantnímu kroku nás přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Vždy jsme se pro Vás snažili zajistit co nejvýhodnější podmínky, ale tento bezprecedentní nárůst nám to již nadále neumožňuje,“ vysvětluje zákazníkům na stránkách Bohemia Energy.

Oznámení o ukončení činnosti se kromě samotné firmy Bohemia Energy týká také společností Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Rozhodnutí požádat Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností oznámila Bohemia Energy včera.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat. Bohemia Energy jsme založili před více než 15 lety a naším posláním bylo být vždy spolehlivým a výhodným dodavatelem energií. Důvěra více než milionu zákazníků byla ohromným závazkem a posouvala nás neustále kupředu k poskytování co nejlepších služeb,“ okomentoval to majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík.

Prodávali, co neměli

Premiér Andrej Babiš (67, ANO) na společnosti nenechal nit suchou. „Jde o firmu, která používala šmejdovské praktiky. Nemají dobrou pověst a Energetický regulační úřad to řešil pokutami,“ řekl Babiš s tím, že prý právě kvůli této firmě se měnil energetický zákon. Firma si podle něj sama naběhla. „Není možné prodávat zboží, které nemám ještě nakoupené,“ vysvětloval.

A přisadil si i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (52, za ANO): „Je to selhání komerčního subjektu v důsledku spekulací a celoevropského růstu cen energií.“ Jednoduše řečeno, společnost zřejmě zafixovala zákazníkům nízké ceny, jenže energie chtěla nakoupit až později. Problém je však v tom, že ceny plynu i elektřiny jsou na burze (kde nakupují) jen od srpna za dvojnásobné ceny. A Bohemia Energy nemá zásoby...

Jako Moravia Energo v roce 2008

Situace připomíná konec firmy založené 8. prosince 1999. Moravia Energo vydržela na trhu devět let, finanční problémy ji dostihly na podzim 2008. V té době cena elektřiny na burze prudce poklesla a společnost neměla dostatečné finanční prostředky na pokrytí uzavřených nákupních kontraktů.

Pádu tehdy zabránil obchod s ČEZ, ovšem jen na pár měsíců. S pohledávkami za zhruba pět miliard korun skončila firma v konkurzu. 13. srpna 2013 byla zahájena její likvidace.

Zaměstnanci: Dozvěděli jsme se to až z médií!

Konec společnosti Bohemia Energy nevyděsil jen odběratele elektřiny, ale i desítky zaměstnanců, kteří ve firmě pracují. Že je jejich práce v ohrožení, se navíc dozvěděli až z médií! Držíme přátelskou, rodinnou, a proto velmi neformální atmosféru, chlubila se firma na svém webu ještě na konci léta přístupem k zaměstnancům.

„I poslední měsíc jsme byli všichni ujišťováni, že situace jako na Slovensku nám nehrozí,“ řekli někteří z nich Blesku. Včera je tak čekal pořádný šok. O tom, že možná přišli o práci, se dočetli na internetu.

„Až poté nám bylo sděleno, že vedení o celé krizové situaci jednalo už v pondělí a ve hře bylo několik variant,“ uvedli. Výpovědi prý zatím neobdrželi. „Ale bojíme se všichni, jak a kdy se s námi vyrovnají, co s námi bude. Je smutné, že i jako zaměstnanci se takovou věc dozvíme jako poslední,“ dodali.

Skončili i na Slovensku

Spekulanti a zkrachovalci! Tak označil včera slovenský ministr hospodářství Richard Sulík (53) firmu Slovakia Energy, předního alternativního dodavatele elektřiny a zemního plynu v zemi.

Firma, která je součástí české skupiny Bohemia Energy, koncem září oznámila konec činnosti na slovenském trhu. Slovakia Energy podle Sulíka doplatila na to, že včas nenakoupila zmíněné energie, jejichž cena na burzách v poslední době raketově stoupla.

„Třináct let slušně vydělávali. Dokud jim to šlo, slovenský trh dojili. Teď najednou zjistili, že by byli jeden rok ve ztrátě, tak to tady rovnou zabalili. To je něco hnusného,“ uvedl slovenský ministr hospodářství.

Společnost, která měla na pětimilionovém Slovensku 170 000 zákazníků u dodávek elektřiny a 120 000 odběratelů plynu, označila výpad rezortu za nepochopitelný. Dodala, že před ukončením podnikání neúspěšně nabídla všem velkým hráčům na trhu převzetí svých zákazníků.

ERÚ: Budeme ceny pečlivě kontrolovat

Spotřebitelé v tuto chvíli nemusejí nic dělat, jejich dodavatel poslední instance (DPI) se jim ozve sám během několika dní. Energetický regulační úřad (ERÚ) však varuje, že musí mít trpělivost.

„Běžně to trvá pět dnů. Je ale pravděpodobné, že nyní bude docházet k drobným zpožděním,“ vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ. Cena, za kterou jim energie DPI nabídne, není přímo regulovaná. Řídí se však pevnými pravidly. DPI do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu.

Většího zdražení se tak v rámci DPI dočkají lidé, kteří u Bohemia Energy měli starší smlouvy s (z dnešního pohledu) výhodnou cenou. „Zdražují téměř všichni a ani DPI nemohou nastavit ceny pod úrovní, za kterou energie nakupují. Přesto jsem je už vyzval, aby nabídli lidem ceny skutečně odpovídající situaci, a nikoliv vyšší. ERÚ bude jejich výpočet pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady,“ dodal Trávníček.

Jiří Písařík, automobilový závodník, majitel a jednatel energetické skupiny Bohemia Energy | ČTK / Kamaryt Michal

Majitel? Miliardář, který miluje rychlá auta

Netají se zálibou v rychlých autech, s manželkou Hanou vlastní jezdecký areál a na žebříčku časopisu Forbes z loňského roku figuroval jako 32. nejbohatší Čech s rodinným majetkem 7,3 miliardy. To je Jiří Písařík (44) – většinový majitel společnosti Bohemia Energy.

Firmu založil v roce 2005 společně s manželkou Hanou. Původně chtěli být dodavatelem elektřiny pro malé a střední podniky. V roce 2007 vstoupila prostřednictvím firmy Slovakia Energy na slovenský trh a v roce 2009 se stala také dodavatelem zemního plynu.

Tržby firmy v roce 2019 překročily 23 miliard, uvádí Forbes. Písařík vlastní s manželkou také jezdecký areál Horse Park Kamenný Dvůr nedaleko Prahy, který koupili od rodiny průmyslníka Tomáše Krska.

Mluvčí energetických společností: „Nepanikařte!“

Nikdo nezůstane bez elektřiny nebo plynu, slibují mluvčí největších energetických společností, kteří pro zákazníky zkrachovalé Bohemia Energy zajišťují tzv. Institut dodavatele poslední instance.

E.ON

„Chtěli bychom zákazníky požádat, aby byli trpěliví a nevolali nám na již beztak velmi přetížené linky. Víme o vás a postaráme se o vás v co nejkratším možném termínu. Můžu je všechny ubezpečit, že u nás mají absolutní prioritu a budeme se jim věnovat přednostně,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

ČEZ

„Institut dodavatele poslední instance zajišťuje, že začneme dodávat elektřinu postiženým zákazníkům automaticky – zákazník se nemusí obávat, že by byl potmě. A má půl roku na to, aby si v klidu našel nového dodavatele – my budeme rádi, když to bude jistota u ČEZ,“ říká Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ.

PRE

„Nikdo nezůstane ani na okamžik bez elektřiny. Elektřinu budeme dodávat za věcně usměrňovanou cenu. Garantujeme, že žádný odběratel na území hlavního města Prahy a města Roztok u Prahy nezůstane bez elektřiny z důvodu ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy nebo i jiných dodavatelů elektřiny,“ uvádí Petr Holubec z Pražské energetiky, a. s.