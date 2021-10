DPI je zákonem stanovený obchodník, který musí na šest měsíců převzít zákazníky zkrachovalých společností. V Česku jde o E.ON (Jihočeský kraj), Pražskou plynárenskou (Praha a blízké okolí) a Innogy Energie (zbytek ČR).

Tržní ceny

Ceny jsou oproti slibovaným cenám Bohemia Energy drtivé. Je to proto, že DPI musí plyn pro zákazníky »navíc« koupit na velkoobchodním trhu za aktuálně vysoké ceny. A tak se cena za 1 MWh pohybuje v rozmezí 3300 Kč až 4000 Kč bez DPH, zatímco Bohemia Energy nabízela cenu 599 Kč bez DPH. Navýšení ceny tak může být i více než šestinásobné.

Vysoké zálohy

Do režimu DPI spadlo minulý týden přes 900 tisíc odběratelů. Něco podobného se v Česku ještě nikdy nestalo! Ruku v ruce s topnou sezonou je tak čeká pořádný výdaj navíc. „Spotřebitelé musí počítat s vyššími zálohami. Přechodem k řádnému dodavateli si zálohy opět rozloží podle průměrné spotřeby,“ řekl Trávníček s tím, že vybrat si mohou i jiného dodavatele, než který jim dodává plyn v režimu DPI.

ERÚ: Marže dodavatelů jsou v pořádku

K odchodu z režimu DPI vyzývají i dodavatelé. „Ačkoliv se objevily spekulace, že jsou ceny účtované DPI předražené o třetinu i více, tvrzení nemají reálný základ. ERÚ výpočty dodavatelů předběžně zkontroloval a marže pokrývající obchodní riziko dodavatelů se pohybují v jednotkách procent. To, že jsou nyní ceny DPI celkově vysoké, je dáno vysokými cenami na burzách,“ řekl mluvčí ERÚ Michal Kebort.

U někoho pouze fix

Zatímco ČEZ a také Pražská plynárenská nabízí všechny varianty ceníků, tak společnosti Innogy, E.ON a Moravské naftové doly (MND) některé dočasně stáhly z nabídky. U Innogy můžete získat jen fix na tři roky a u E.ON fix na dva roky. Trochu jinak to mají MND, které nabízí jednotnou cenu do 31. 12. 2022. „V době výrazných výkyvů trhu jsou fixované produkty pro klienty nejvhodnější. Až se situace stabilizuje, vrátíme se k širší nabídce produktů,“ vysvětluje Martina Slavíková, mluvčí E.ON. „My chceme zákazníkům nabídnout výběr ze všech možných variant,“ dodává Miroslav Vránek, mluvčí společnosti Pražská plynárenská.

Starý ceník brzy skončí

Pokud se dobře podíváte do tabulky cen, zjistíte, že společnost ČEZ nabízí plyn bez fixace za výrazně nižší ceny než ostatní. Je to způsobeno tím, že ceny v tomto ceníku ještě nezměnila. Zřejmě v lednu však zdraží. „Zdražení plynu by mělo být asi o polovinu až dvě třetiny,“ řekl minulý týden Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Z čeho se skládá cena plynu?

Cena plynu obsahuje 2 složky, regulovanou a neregulovanou (která je uvedena v tabulce Blesku). Neregulovaná složka (kterou můžete ovlivnit výběrem dodavatele) se skládá z ceny plynu za spotřebovanou 1 MWh a ze stálého měsíčního poplatku (který se platí, přestože byste nespotřebovali vůbec nic). Státem regulovanou složku ceny tvoří poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.

Jako na houpačce

Ceník Innogy (Garance 36) je jako na houpačce. Za posledních 11 dní se měnil třikrát: 13. října, 16. října a včera s platností ode dneška. Ještě včera lidé fixovali na 3 roky za cenu 2628 (vařím), 2417 (ohřev) a 2389 (topím) Kč za 1 MWh. Ode dneška je levněji.

Pozor na šmejdy!

Chtějí využít situace a za provize vás převedou k dodavateli, kterého jste možná vlastně ani nechtěli. ERÚ varuje: Dejte si pozor na šmejdy! „Už jsme zaznamenali několik podvodných jednání,“ řekl Michal Kebort, mluvčí ERÚ. A zaznamenali to i dodavatelé. „Už máme informace o tom, že se někdo vydává za pracovníka naší společnosti,“ řekl Blesku mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Jak se orientovat v tabulce?

Z vašeho vyúčtování si zjistěte, jaký máte tarif: vaření, ohřev, topení. Právě ta část tabulky vás zajímá. U každé společnosti je pak uvedena cena za stálou měsíční platbu a cena za spotřebovanou 1 MWh. Všechny částky jsou bez DPH (21 %). Ceny jsou uvedeny bez distribuce, kterou nemůžete ovlivnit výběrem dodavatele a kterou určuje pro každý rok ERÚ.

95 dodavatelů

Na trhu s plynem působilo k 30. září dle Operátora trhu (OTE) celkem 95 dodavatelů s počtem odběrných míst větších než 100. Blesk zveřejňuje (viz tabulka) ceny pěti aktuálně největších společností. Vybrat dodavatele plynu si ale můžete i mezi ostatními.

Innogy Energie, s. r. o. 1 074 459

ČEZ Prodej, a. s. 454 755

Pražská plynárenská, a. s. 353 370

E.ON Energie, a. s. 225 110

MND, a. s. 90 814

CENTROPOL ENERGY, a. s. 55 865

LAMA energy, a. s. 30 132

ARMEX ENERGY, a. s. 24 068

EP ENERGY TRADING, a. s. 20 963

SPP CZ, a. s. 16 811

Dobrá Energie, s. r. o. 16 527

Pražská energetika, a. s. 15 902

eYello CZ, k. s. 14 361