Přehledně: Jak na placení záloh? A co když nesouhlasíte s jejich výší?

Znovu se podívejte do obchodních podmínek. Co a kdy vám hrozí. Každopádně povinnost platit zálohy je podpisem smlouvy závazná. Za první nezaplacení může přijít jen upomínka, za další pak už například upomínka se smluvní pokutou atd.

A pak to může být už jen horší... A to v momentě, kdy ani po upozornění opakovaně nezaplatíte (např. dvě zálohy, nebo zálohu a nedoplatek). „Je to považováno za neoprávněný odběr. V takovém případě může spotřebiteli hrozit nejen vysoký nedoplatek, ale také odpojení,“ popsal mluvčí ERÚ Michal Kebort.