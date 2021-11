Nezvěstného Čecha Romana hledá kromě bratislavské městské policie také Pohotovostní pátrací tým, který Blesku potvrdil, že jeho snaha je zatím stále bezvýsledná. „Hledáme ho my z Pohotovostního pátracího týmu už od 28. října, i policie po něm vyhlásila pátrání,“ uvedl Jozef Juhoš z pátracího týmu.

V řadách policie se na pátrání podílí také zásahová jednotka, psovodi a Krizový intervenční tým IP. Celkem proběhly už čtyři velké pátrací akce, napsal web topky.sk. Zatím se ale snahy o nalezení občana České republiky nesetkaly s úspěchem.

Roman se před zmizením měl pohybovat po slovenské metropoli, společně s fenkou hnědého stafordširského bulteriéra, minimálně od 19. října. Lokalizovat se podařilo jen fenečku, která byla spatřena, jak volně pobíhá po bratislavských lesích, hlavně v okolí Tyršova nábřeží.

Příbuzní nezvěstného muže přijeli do Bratislavy pomáhat s pátráním. Roman se jim přestal ozývat už 19. října, uvedl pro televizi JOJ jeho bratr. Naposledy zapnutý telefon měl ještě 28. října, kdy z něj podle bratra bylo uskutečněno snad 150 hovorů. Jak uvedl portál, Romana vedou i v databázi Europolu.

Podle bratra, který hovořil s televizí JOJ, se měl Roman v Bratislavě setkat s kamarádkou a podle toho, co rodině po telefonu říkal, měl dostat novou práci a chystal se prý na školu. „Volal nadšeně naší mámě, že se vrátil na školu, navíc že ho přijali do práce ve Vídni a že tam dostal nový byt,“ uvedl Romanův bratr. Pak už se ale rodině neozval, byt si nepřevzal a do práce nenastoupil.

Jak televize uvedla, Roman byl údajně známý v bezdomoveckých kruzích a měl mít i problém s drogami. Že by opustil svoji milovanou fenku, ale rodině připadá velmi zvláštní. „On ji měl jako svoje dítě, tu by nikdy neopustil,“ dodal Romanův bratr. Proto se pátrací týmy snaží o její odchyt, věří, že se díky zvířeti dozvědí další cenné informace v tomto záhadném případu.