Branami věznice Kot Lakhpat v pákistánském Láhauru by měla co nevidět projít jako svobodný člověk Tereza H. Pětadvacetiletá Češka byla po téměř čtyřech letech ve vězení za pašování drog odvolacím soudem shledána nevinnou. Zproštěna viny byla 1. listopadu a její advokát Asghar Dogar pro Blesk uvedl, že propuštění by se mělo odehrát do 4 -5 dnů. Tereza však stále čeká v cele a propuštěna nebude ani po pěti dnech.

Z pákistánského města Láhaur v lednu roku 2018 cestovala do Spojených arabských emirátů Tereza H. Pohledná Češka se už ale do letadla nedostala. Celníci v zavazadlech našli velké množství heroinu a tak blondýnka putovala do vazby. Soudní řízení se táhlo a až v roce 2019 padl trest, který Terezu zdrtil.

Soud ji poslal na 8 let a 8 měsíců do vězení, s čímž se dnes pětadvacetiletá žena nehodlala smířit. Tvrdila, že do Pákistánu přijela jako fotomodelka a omamné látky jí měl do kufru někdo podstrčit. Proti rozsudku se odvolala a odvolací soud se nakonec odehrál v pondělí 1. listopadu. Verdikt všechny překvapil. Tereza byla zproštěna viny a mohla se tak začít balit.

Už se loučila

Ovšem tak, jak se táhlo soudní řízení i odvolací soud, se zřejmě bude táhnout i vyřízení potřebných dokumentů, aby se konečně mohla dostat domů. „Tereza se už začala loučit s kamarádkami ve vězení. Po propuštění požádá o vydání svého pasu,“ uvedl zdroj obeznámený případem pro Blesk.

Úmrtí otce soudce

V sobotu 6. listopadu, tedy pět dní po jednání soudu, se však ještě soudce Ali Báqir Nadžafí nedostal kvůli nabitému programu k vyřízení potřebné dokumentace. „Podepsání nemohlo být dnes uskutečněno. Kolegovi soudce Aliho Báqira Nadžafího zemřel otec. Soudce Nadžafí projevil kolegovi soustrast. Soudce rovněž musel opravit chybu v písemném rozsudku,“ uvedl s tím, že Tereza by měla být propuštěna v průběhu příštího týdne.

