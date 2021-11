Tereza H., nepravomocně odsouzená v Pákistánu za pašování heroinu, byla v pondělí zproštěna obžaloby. Blesk o tom informoval místní zdroj a následně to potvrdilo také ministerstvo zahraničí. Podle informací Blesku soud vzal v úvahu nesprávně provedené vyšetřování jejího případu. Jeho rozhodnutí má být konečné.

„Soud dnes zprostil Terezu viny,“ sdělil v pondělí Blesku zdroj obeznámený s okolnostmi Terezina případu. Jak dále informoval, rozhodnutí odvolacího soudu je konečné. „Nyní má být připraven příkaz k jejímu propuštění, jehož vyhotovení může zabrat několik dnů,“ upozornil.

Dále vysvětlil, že soudci Ali Baquar a Sardar Shahbaz Doger, rozhodli o tom, že rozsudek zruší s ohledem na chyby policejního vyšetřování.

Informaci o zrušení původního rozsudku potvrdilo také české ministerstvo zahraničí. „Mohu potvrdit na základě telefonické informace advokáta, že odvolací soud dnes vydal osvobozující rozsudek ve věci české občanky Terezy H. Měla by být propustěna po vyhotovení rozsudku, odhadem v řádu dní,“ sdělila Blesku mluvčí MZV Eva Davidová.

Česká občanka Tereza H. byla v lednu 2018 zadržena na letišti v pákistánském Láhauru. Video ji zachytilo ve chvíli, kdy před ní celníci našli v kufru bezmála 9 kilogramů heroinu.

Video Udivená Tereza reaguje na drogy v zavazadle. - Youtube.cz

Za to ji soud o rok později nepravomocně poslal do vězení na 8 let a 8 měsíců. Tereza s verdiktem nesouhlasila a podala odvolání. Tomu odvolací soud vyhověl. V cele strávila bezmála 4 roky.