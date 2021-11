Byla to senzace! V pondělí odvolací soud v Pákistánu zrušil rozsudek kvůli pašování drog, což vlilo české občance Tereze H. (25) novou naději do žil. Jaká asi musela být její radost, když jí dozorkyně ve věznici sdělily novou zprávu! Podle pákistánského zdroje Blesku už začala balit. Skvělou novinku s ní oslavují i její spoluvězeňkyně.

Byla to noční můra, jež trvala skoro čtyři roky. Češce Tereze, odsouzené v Pákistánu za pašování bezmála devíti kil heroinu, ale konečně svítá na lepší časy. Když odvolací soud v pondělí přijal argumenty jejího advokáta Saifa ul Malúka, byla radostí bez sebe. Vždyť za mřížemi už má strávit jen několik dní potřebných k písemnému vyhotovení osvobozujícího rozsudku!

„Tereza začala balit a její spoluvězeňkyně se radovaly spolu s ní. Tereza jim poděkovala a popřála hodně štěstí,“ sdělil Blesku zdroj napojený na dění ve věznici Kot Lakhpat v Láhauru, kde Terezu drží. „Tereze podávali večeři na rozloučenou a radostí ani nemohla spát,“ prozradil.

Jak uvedl, Tereza touží po tom, aby směla opustit vězení, co nejdříve to půjde, a její štěstí nemůže být slovy popsáno. „Je to, jako kdyby zažívala druhé Vánoce,“ dodal. Nyní snad již nic nestojí v cestě tomu, aby ty skutečné Vánoce oslavila se svou rodinou.

Češku Terezu H. (25) zadrželi pákistánští celníci na mezinárodním letišti v Láhauru v lednu roku 2018. Video ji zachytilo ve chvílích, kdy před ní ze zavazadla vytahovali podezřelou bílou substanci, kterou označili za heroin.

Video Udivená Tereza reaguje na drogy ve svém zavazadle. - Youtube.cz

Za to ji soud o rok později nepravomocně poslal do vězení na osm let a osm měsíců. Tereza s verdiktem nesouhlasila a podala odvolání. Tomu odvolací soud vyhověl. V cele strávila bezmála čtyři roky.