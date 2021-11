Bezmála čtyři roky bojovala v Pákistánu za svou svobodu česká občanka Tereza H. (25). Soud ji nepravomocně poslal na víc než osm let za mříže kvůli pašování heroinu. Tereza však stále tvrdila, že je nevinná a v případu ji zastupovali ostřílení advokáti, kterým nakonec odvolací soud dal za pravdu. Tereza byla zproštěna obžaloby a co nevidět se dostane na svobodu. Advokát Sajf ul Malúk, který ji zachránil, prozradil, jaké argumenty soudce přesvědčily o Terezině nevině.

O takový verdikt soudu Tereza H. usilovala déle než tři roky! Od chvíle, kdy ji v lednu roku 2018 celníci zadrželi na letišti v Láhauru kvůli devíti kilogramům heroinu, pětadvacetiletá Češka tvrdila, že je nevinná. Drogy jí měl podle jejích slov někdo do kufru podstrčit a do Pákistánu prý letěla jako fotomodelka.

Soud s Češkou se vlekl a rozsudek byl vynesen až v roce 2019. Dobře to však nevypadalo. Tribunál ji nepravomocně poslal do vězení, a to na osm let a osm měsíců. Tereza se však nehodlala vzdát. Proti rozsudku se odvolala a zkušení advokáti Asghar Dogar a Sajf ul Malúk za ni pak bojovali i u odvolacího soudu. Konečně 1. listopadu soudci přistoupili na jejich argumenty, a mladá žena byla zproštěna obžaloby.

Přesvědčivé argumenty

Pro zpravodajský web Dawn.com Malúk prozradil, jakou metodu zvolil u soudu, aby své klientce vyhrál případ. Jeho námitka byla prostá, ale účinná. Žaloba totiž nemohla dokázat, že s látkou zabavenou na letišti nikdo při převozu do laboratoře nemanipuloval. Jak tvrdí, celníci neodvedli dobrou práci a chybí záznamy, jež by osvětlily transport vzorků do laboratoře. Podle něj bylo tedy klidně možné, že je někdo cestou zaměnil.

Právě na tento argument prý soud slyšel a nakonec vyřkl vytoužený verdikt. Také české ministerstvo zahraničí potvrdilo, že by se Tereza měla dostat z vězení v rámci několika dní. Ashghar Dogar pro Blesk uvedl, že vyhotovení potřebných dokumentů potrvá zhruba čtyři až pět dnů.