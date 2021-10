Slovenská prokuratura oznámila průlom v případu zmizení české podnikatelky. V roce 2015 byla naposledy viděna u své firmy v pražských Holešovicích. Jana Svobodová nasedla do svého vozu a posléze se údajně vydala po Argentinské ulici na dálnici D8. Ve voze však už měli sedět dva únosci. Ještě tam ji zachytila kamera u mýtné brány. Stopa dále prý vede k Velemínu, kde se podle informací slovenské televize TV Markíza otočila a mířila po D1 opět směrem ku Praze. Pak jako by se po ní slehla zem.

Případ uvázl na mrtvém bodě a šest let nebylo jasné, co se ženě stalo. Vyšetřovatelé na Slovensku však uvedli, že v případu Jany Svobodové vznesla prokuratura obžalobu vůči Ľubomíru B. a jeho kamarádovi Markovi P. Podle televize mají mít strážci zákona očitého svědka, který uvedl, že se mu dvojice svěřila s tím, že podnikatelku přepadli. Údajně ji udeřili do hlavy, naložili do auta s úmyslem ji vyhodit a ukrást jí auto. Všechno však dopadlo jinak. V autě se měla začít Jana probírat, tak ji prý uškrtili pásem. Policisté se domnívají, že její tělo pohřbili u obce Antonínův Důl u Jihlavy.

Ľubomír B. je na Slovensku známý recidivista, který byl už trestán. Veřejnost si ho pamatuje jako vězně na útěku. Do vězení ho poslali za loupež. Podařilo se mu však uprchnout a skrýval se na půdě v domě rodičů.

V případě, že ho soud shledá vinným, hrozí mu až doživotí. Jeho máma však nevěří, že takový čin spáchal. „To není pravda, to je vymyšlené, všechno je to zmanipulované,“ uvedla pro TV Markíza. Jeden z obyvatelů města Ostrova, odkud muž pochází, rovněž nevěří, že by byl schopen vraždy. „Byl takový bojovnější, ale zavraždit člověka, to nevím, zda by byl schopný,“ uvedl.

VIDEO: Z únosu a vraždy zmizelé české podnikatelky Jany byli obviněni dva Slováci