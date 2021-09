Na sociálních sítích se objevila fotografie Gabby Petitové, kterou tam publikoval její otec Joseph. Na snímku je usměvavá dvaadvacetiletá dívka u zdi, na níž jsou nakreslena andělská křídla. „Dotkla se světa,“ napsal ke snímku s tím, že celá rodina prožívá těžké chvíle.

Gabby totiž zmizela před několika týdny na cestě po Spojených státech, na kterou se vydala se svým přítelem Brianem Laundriem. Dvojice se rozhodla na chvíli vymanit z každodenního života a v dodávce vyrazili poznat krásy přírodních parků Spojených států. Nicméně dobrodružná cesta skončila policejním pátráním.

Odlehlá "zóna smrti"

Gabby byla naposledy viděna 24. srpna v jednom z hotelů v americkém státě Utah. Ještě ten den navázala videohovor se svou mámou s tím, že odjíždí do Wyomingu, kde chtějí navštívit pohoří Teton Range. Tehdy to bylo naposledy, kdy Gabby mluvila se svou rodinou. Nadále jim psala zprávy, ovšem i ty později utichly. Laundrie se 1. září vrátil domů na Floridu sám.

11. září se rodina obrátila na policii, která po ženě začala pátrat. Do akce se zapojila dokonce i FBI. Podle informací britského deníku Daily Mail zároveň policisté zjistili, že Gabby byla viděna ve městě Victor v Utahu, kde spolu s Laundriem navštívila tamní obchod, kde se zdrželi asi dvacet minut. „Řekli mi, že přijeli z Floridy. Byli prý právě v parku Teton a chystají se do Yellowstonu,“ uvedla majitelka obchůdku.

Desítky policistů se rozjely do Národního parku Grand Teton. Oblast, kterou strážci zákona pročesávali, je podle informací britského deníku Daily star označována jako „zóna smrti.“ Profesor práv Brian Kalt údajně ve svém výzkumu napsal, že se tam nachází zhruba 129 kilometrů čtverečních, v němž by mohl být spáchán zločin, z něhož by viník mohl vyjít beztrestně. Oblast totiž patří státu Idaho a zároveň i státu Wyoming, což znesnadňuje práci policii. Je také nemožné najít někoho do soudní poroty - v oblasti totiž nežije nikdo, kdo by by oficiálně bydlel v obou státech.

Nález těla

Právě v odlehlé oblasti podle Daily Star policisté nalezli tělo ženy. Nález těla v oblasti Bridger-Teton National Forest oznámila FBI s tím, že věří, že tělo patří pohřešované Gabby. V případu byla nařízena pitva, která má zjistit příčinu smrti a zároveň identifikovat tělo. „Zarmouceni a se zlomeným srdcem jsme se dozvěděli, že Gabby byla nalezena mrtvá,“ uvedli policisté na sociální síti Twitter s tím, že doufali, že se Gabby najde živá a nadále budou pokračovat ve vyšetřování.

Policie zároveň zveřejnila video, v němž je vidět Gabby se svým přítelem. Video z kamery policisty vzniklo dvanáct až třináct dní předtím, než zmizela. Na záběrech je vidět značně rozrušená žena, která hystericky pláče. Dvojice se údajně pohádala a hádka skončila potyčkou mezi partnery. Gabby žena policistům přiznala, že trpí úzkostnými stavy a obsedantně-kompulzivní poruchou. Laundrie podle Daily Mail uvedl, že se snažila od něj vzít klíče od vozu a udeřila ho telefonem, zatímco on ji strčil.

Hlavní podezřelý

Právě Laundrie stal hlavním podezřelým ze zmizení Gabby. Poté, co se vrátil domů na Floridu, prý odmítal spolupracovat s policií. Kamarádka Gabby Rose Davisová uvedla, že ačkoliv Laundrie působil jako dokonalý přítel, ale byl velice žárlivý. Dokonce jednou Gabby vzal doklady, aby nemohla jít s ní do baru a zůstala doma. Na Gabby prý velice žárlil a chtěl, aby zůstávala doma a nevycházela bez něj.

Zatímco policie pročesávala národní park ve Wyomingu, Laundrie zamířil na výlet do oblasti Carlton Reserve, kam se vydalo i padesát policistů, kteří pohledávají tamní oblast, jež je známá vysokým počtem aligátorů. „Nezmizel, schovává se,“ uvedla máma Gabby.

