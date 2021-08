Do pátrací akce se už zapojili i policejní psovodi, potápěči a vrtulník. Vyplývá to z informací od policejní mluvčí Dany Čírtkové a z policejního webu. Pokud o ženě někdo něco ví, měl by zavolat na tísňovou linku 158.

Pohřešovaná žena je asi 155 centimetrů vysoká, štíhlá, má šedé krátké vlasy. „Policistům se nepodařilo zjistit, co měla v době odchodu z domova na sobě,“ uvedla mluvčí. Mobilní telefon nechala seniorka doma. V pondělí asi tři hodiny po poledni ji lidé viděli v okolí Borovinského rybníka, kam chodila na procházky.

Policie kontaktovala příbuzné a známé pohřešované ženy, prověřila zdravotnická zařízení. Do pátrání se zapojilo 25 policistů, pokračovalo v úterý. Potápěči prohledali Borovinský rybník a zadržovací nádrž nad ním. Dnes se policie zaměřuje na chatovou oblast Poušov u Třebíče a policejní potápěči pátrají v rybníce u obce Stařeč. Jde se o místa, která podle policie mohla žena při procházce také navštívit.